El breve espacio que deja Pablo Milanés

San José— “El tiempo, el implacable, el que pasó”, cantaba un joven Pablo Milanés allá por 1974, hablaba sobre ese tiempo que tampoco a él lo perdonó y que terminó la noche de este lunes (tiempo de México). El poeta, cantante, guitarrista y compositor cubano Pablo Milanés Arias murió anoche (tiempo de América) en España con 79 años.

Pablo se fue distanciado de la revolución comunista y sin esconder su hondo resentimiento con el régimen de intolerancia y represión política que Fidel Castro (1926—2016) instaló en Cuba a partir de 1959.

“Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, informó la oficina artística del músico.

Consolidado como uno de los más famosos músicos de los últimos 50 años en Cuba, falleció sin que la Revolución Cubana le ofreciera una disculpa por recluirlo, en los 60, en un campo de concentración —Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP)— a los que el régimen de Castro envió a homosexuales, religiosos, opositores y rebeldes para supuestamente corregirlos y modificar sus desviaciones individuales e ideológicas.

“Me sentía revolucionario y cuando me engañaron de aquella manera, me mandaron un telegrama donde me decían que había sido elegido para el servicio militar, y fui elegido para un campo de concentración. Para un muchacho de 23 años eso fue brutal”.

Milanés, quien nació el 23 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba, murió por un cáncer (síndrome mielodisplásico) que disminuyó su capacidad de respuesta inmunológica y por el que se mudó a España a recibir tratamiento.

El tenor se unió en los 60 al movimiento de la Nueva Trova Cubana, con músicos como Silvio Rodríguez y Noel Nicola. También compartió escenarios con artistas mexicanos como Eugenia León, con quien hizo una gira en conjunto.

“Una voz y un compositor imprescindibles para América Latina. Se va dejando todavía restos de humedad de su música preciosa, de su manera de enamorar con una canción, pero también reclamar la libertad que el mundo necesita”, dijo León.