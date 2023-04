El 54% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en el Senado, reveló la Tercera Encuesta Nacional sobre el Senado de la República (ENSER 2023), difundida por el Instituto Belisario Domínguez.

Un 59% de los encuestados refirió que la honestidad debe ser la principal característica de los senadores; el 13% dijo que la cercanía; el 12% se pronunció por dar resultados; 6% por la preparación; 5% por la experiencia y el 2% por el liderazgo.

Del total de encuestados, 54% dijo tener poca o nula confianza en el Senado y 41% afirmó que tiene mucha o algo de confianza.

La encuesta indica que 47% aprueba mucho o poco la forma en que las senadoras y los senadores realizan su trabajo y el 41% lo desaprueba poco o mucho.

Un 89% de los encuestados señaló que se mantiene la percepción de que es difícil acercarse a una senadora o a un senador para recibir ayuda en la resolución de un problema.

Se indica además que la televisión sigue siendo el principal medio por el que el 57% de las personas se informa acerca del Senado, en tanto un 28% lo hace por medio de Internet.

El 88% de las personas encuestadas no sabe o no conoce cuantos senadores hay en total, mientras que el 50% no sabe cuánto tiempo duran los senadores en el cargo.

Al 38% le interesan los asuntos que se discuten en el Senado; al 31% sólo unos temas; al 18% no le interesa y el 13% no sabe qué asuntos se discuten.

Para el 35% de los encuestados, el Senado representa mejor a los partidos políticos; 22% refirió que al presidente de la República; otro 20% a los ciudadanos; 6 % a los estados; 2% a otro y 8% no sabe o no contestó.

El ejercicio, aplicado por la empresa Parametría, tuvo una muestra de mil 200 entrevistados, elegidos aleatoriamente de acuerdo con las secciones electorales establecidas por el INE, con un margen de error de +/- 2.8 por ciento.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

