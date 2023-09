Para reforzar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, la organización civil Educación con Rumbo (ECR) presentó 13 manuales La Educación es Tarea de Todos, como parte de una estrategia de apoyo a docentes que les permitirá guiar a los estudiantes y generar aprendizajes en temas de lectoescritura y lógico matemáticas.

“Apoyamos las actualizaciones de los materiales educativos, entre ellos los libros de texto, con lo que no estamos de acuerdo es que se hagan fuera de la ley y que los contenidos no cumplan con los requerimientos mínimos de los estándares internacionales”, enfatizó Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de ECR.

En conferencia virtual, explicó que la propuesta surgió ante el incumplimiento del Estado de derecho y la falta de legalidad del nuevo modelo educativo. “Los manuales surgen como respuesta para apoyar a los maestros principalmente, con alternativas para trabajar con los nuevos libros de texto, ante la falta de capacitación”, afirmó.

“Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ya no tenemos dos años de retraso sino cuatro, entonces, desgraciadamente estas circunstancias de una reforma sin la participación adecuada de todos los agentes educativos fuera de la ley, pero sobre todo sin el apoyo hacia y por los profesores hace que tengamos una crisis mayor”, precisó Amozurrutia. Expresó que la política de Educación con Rumbo no es ir en contra de ninguna reforma, sino de aplicar cambios que no consideran la participación de la comunidad escolar, desde las familias y docentes hasta especialistas. Resaltó que los manuales no reemplazarán a los libros, son apoyos que permitirán a los profesores identificar los aprendizajes, así como la evolución que han tenido en los programas 2011, 2017 y 2022.

La coordinadora de Investigación de la ONG, Patricia Ganem, indicó que los manuales fueron creados por profesores, pedagogas y correctores de estilo, y se basan en los estándares educativos mínimos e internacionales para cada grado escolar. “De ninguna manera estaremos en contra de mejorar la forma de educar, coincidimos en que se necesita transformar las prácticas del aula, pero con cambiar los libros de texto sin la capacitación adecuada de los maestros no se avanzará mucho”, apuntó.

Agregó que la postura de ECR no es estar en contra de la reforma educativa, pero el que se realice sin participación de los diversos sectores es lo que “no aceptamos”.