El aspirante a la Presidencia de la República por la vía independiente, Eduardo Verástegui, se dice convencido de que sí tiene posibilidades matemáticas de ganarle a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez por la vía ciudadana. Agrega que ambas mujeres representan lo mismo y son gemelas en cuanto a ideología.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el actor y productor de cine independiente dice que es la opción que representa los valores de la vida y de la familia, pero si los mexicanos no votan de manera coherente y se van por la cultura de la muerte, pues “no tengo posibilidades. No depende de mí, depende de mí el aventarme, el decir: ‘Aquí estoy, levanto la mano, amo a México y estoy dispuesto a entregar mi vida por mi país porque amo a mi país’.

“Estamos hartos de las mismas mentiras de siempre, de los mismos partidos políticos de siempre, son lo mismo. Estamos cansados, estamos hartos. La gran mayoría de los mexicanos queremos un nuevo abordaje en el gobierno, en la política, alejado de esta especie de siempre que se reparten el poder cada seis años como mejor les plazca, como si México fuera un pastel, con una impunidad rampante, indignante, grosera, grotesca. Ya estuvo suave, estuvo bueno, entonces, la gran mayoría del pueblo mexicano, pueblo creyente, provida, por familia, quiere un cambio porque ya estamos hartos”, subraya.

Explica que este proyecto inició el 8 de septiembre pasado cuando entregó en el INE toda la documentación para ser aspirante presidencial independiente y a partir de ahí, empezó a recabar firmas; sin embargo, detalla que ha tenido problemas con la recolección de los apoyos ciudadanos a través de la plataforma de la autoridad electoral, y tiene que conseguir aproximadamente un millón de rúbricas para el 6 de enero próximo, pero su meta es recabar dos millones por las firman que le puedan eliminar y por las impugnaciones que pueda tener.

“Necesitamos juntar casi un millón de firmas, yo diría necesitamos 2 millones de firmas porque además nos van a impugnar muchísimas, nos van a quitar muchísimas. Yo siento que pareciera que hay una consigna de que no llegue, ¿no sé por qué tanto miedo… tanto ataque?”, apunta.

Adelanta que a partir del 15 de octubre empezará lo bueno, porque a partir de ahí comenzará una gira nacional con eventos por todos los rincones y el objetivo es recorrer todo el país.

Al preguntarle qué opina de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez responde que no representan a la gran mayoría, pues el pueblo mexicano no es tonto, porque les mienten, son gemelas, tal vez no se parecen físicamente, pero en la ideología son lo mismo.

“Son gemelas, tal vez no se parecen físicamente, tal vez sean diferentes. Bueno en edad, lo que comen… pero en ideología son gemelas, entonces, yo más bien diría: ‘Las gemelas contra la oposición que somos nosotros, una oposición genuina, real. La oposición es el pueblo de México, la gran mayoría del pueblo de México, entonces, ellas son igualitas, son gemelas. Pues ya basta de mentirle al pueblo, no somos tontos y por eso se están desinflando esas encuestas que vemos”, señala.

“A mí me parte mucho el corazón cuando ves que hay más inseguridad, hay más pobres, la educación está por los suelos y tenemos todo para triunfar, hay una historia que dice: ‘No le des el pescado, dale la caña de pescar y enséñalo a pescar’… Sí mi hermano, pero hay primero que crear las condiciones para pescar, si hay puro lodo, pues mejor dame el pescado ¿no?, entonces hay que crear las condiciones para pescar”, explica.

Verástegui tiene sus estrategias y mediciones y explica que sí, por lo regular en cada elección federal la mitad de los ciudadanos no vota, pero si 70% de los mexicanos dicen: “¡Sí!”, con un ciudadano que se está postulando y le dan la oportunidad a uno de las únicas figuras por las que no han apostado y que no es político: “Si logramos las firmas, si me gano el cariño, la confianza de un millón de mexicanos, como mínimo, entonces vamos a hacer historia, será la primera vez que un outsider independiente, que no es político, va a ser candidato para la Presidencia de México”.

El actor se queja de que todos los días en la calle y vía mensajes de texto le han pedido que se baje de la contienda porque no tiene ninguna posibilidad de ganar y solamente dividirá el voto.

“Diario recibo mensajes: ‘Oye, te quieren ver estas personas, quieren que te bajes’… A ver… la libertad no está en venta y no tengo precio: ‘Es que no tienes posibilidades, dicen’. Bueno, pues yo no estoy aquí por posibilidades ni por intereses, estoy aquí por principios. La verdad te hará libre. No me voy a sentar a negociar con nadie cuando se trata de que me baje: ‘Bájate tú’. A mí la Constitución me lo permite, entonces, déjame hacer mi trabajo.

“Somos un movimiento que está creciendo y creciendo y no lo va a parar nadie, me podrán tumbar a mí pero al movimiento ya no lo paran. Este movimiento va hasta que tope. Estamos en esta etapa de recabar firmas al 6 de enero, si me dan las firmas viene la segunda etapa”, advierte.

Explica que buscará crear en 2025 un partido político de outsiders, de mexicanos nuevos, que no provengan de ningún partido político: “Vamos a jugar con las mismas reglas porque ahorita no es piso parejo, obviamente no estoy en piso parejo.

“No me voy a rajar, ni me voy a bajar, voy hasta donde tope, voy con todo… dispuesto a entregar mi vida por lo que amo, y aquí estoy y vamos a ver hasta dónde llegamos.

“Repito, si un millón de mexicanos me dan su firma, no nos para nadie, no nos para absolutamente nadie, ahora imaginemos más firmas que todo el frente junto, pues ya no diría yo: ‘El PAN está muerto, yo diría el PRD, el PRI y el PAN han muerto’. Vamos a ver qué pasa”, describe el aspirante.

Al cuestionar si es de ultraderecha, responde que primero se debe definir qué se entiende con esa frase, y agrega que si conservador significa conservar la verdad, los valores, las tradiciones y el amor, que es lo que mueve todo, entonces: “Sí soy conservador, porque me gusta conservar los valores. Los valores y la verdad no caducan, el no matarás, no robarás. No puedes ser malo hoy y mañana bueno, eso hay que conservarlo, son reglas que tenemos que conservar. En ese sentido, soy conservador.

“Por eso me gusta siempre explicar qué significa ultraderecha, bueno ¿qué es ultra?, si para ti ultraderecha es ser ultrahonesto, pues quiero ser ultrahonesto; obviamente quiero ser ultracaritativo, ultratransparente, en ese sentido, sí soy ultra y quisiera ser ultra, ultra, ultra honesto”, dijo.