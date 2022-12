Ebrard: somos tres "hermanos" del AMLO, pero candidatura es asunto de capacidad

Marcelo Ebrard aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos hermanos y una hermana, en alusión a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y él, pero el tema de la candidatura presidencial no un asunto de cercanía, sino de capacidad y de qué propone cada quien.

En entrevista al término de un acto masivo en el WTC ante unos 5 mil simpatizantes y militantes de Morena de los 300 distritos electorales, reconoció que espera una multa del INE por este evento, que aclaró es acto interno de Morena para ganar la encuesta presidencial, así como adelantó que ya está juntando “la polla” para pagar la misma.

“Ya estamos preparando lo que proponemos, porque si es de cercanía el Presidente tiene tres hermanos, una hermana y dos hermanos, de manera que el tema no es de cercanía, es qué propones y que eres capaz de hacer. Entonces se va a poner interesante”, subrayó.

Aclaró que no se trató de “acto masivo, abierto, en un lugar público, son cuadros de diferentes organizaciones, incluyendo a Morena por supuesto y de muchas asociaciones. Lo que significa el día de hoy es que ya estamos completos los 300 distritos electorales presentes y la decisión de ganarle la encuesta a quién sea en el 2023. Repito, es un cargo interno del partido, porque luego se confunde”.

A pregunta expresa si espera una multa del INE por este evento, apuntó: “yo espero que no, pero a ver, ya no se puede” y reconoció que “siempre estamos juntando -para pagar una eventual multa- hacemos polla”.

Un poco antes en su discurso, también se refirió al tema: “Queremos participar en la encuesta, que conste porque me va a llegar la sanción del INE, que esta encuesta es para una posición interna en Morena porque la elecciones el 24 y las candidaturas el 24. pero primero tenemos que ganar la otra encuesta, que por ahí hay quien dice que ya la tienen, que ya esto, ya lo otro ,todavía no empezamos, no hemos empezado. Hoy empezamos. Hoy es el día uno".

El canciller reiteró que la reunión de hoy “no es un acto más” porque se le tomó protesta a representantes de los 300 distritos del país que promoverán a favor en la encuesta interna de Morena del próximo año.

“Vamos a participar en todos los espacios basados en la convicción de respeto a la ley, el no uso de recursos públicos , el no obligar a nadie a que participe, que la gente decida qué es lo que quiere”, agregó Ebrard.

“Vamos a consolidar la 4T como lo hicimos en la Ciudad de México como lo hicimos en 2006 con los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. No vamos a cambiar los fundamentos de la Cuarta Transformación”.

Cuestionado sobre la pertinencia de una reforma electoral de cara al 2024, dijo que la misma tiene que ver con lo costoso del sistema electoral mexicano, porque el objetivo principal es reducir ese costo. Nada más. Yo creo que si ahorita preguntas, el 90 por ciento estaría de acuerdo.

