Ebrard estrena programa "DiChelo": arremete contra Zedillo y Calderón

El canciller Marcelo Ebrard se estrenó como youtuber y arremetió en contra de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, al criticarlos en su gestión y al panista en especial por “arrebatar” el triunfo presidencial a Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

“No me queda la menor duda que hicieron una operación para arrebatarle a Andrés Manuel la victoria electoral, de eso no me cabe duda, honestamente no es una postura política, yo lo viví, vi la operación que hicieron y está suficientemente documentada”, comentó en la primera edición de su segmento DiChelo en su canal de YouTube.

En el espacio en esa red social donde Ebrard dialoga cibernautas, fue cuestionado sobre las recientes críticas de ambos ex mandatarios a la reforma electoral que promueve el gobierno de la 4T.

En sus criticas contra Calderón, también expuso que carece de autoridad para criticar la administración actual, y tiene una opinión equivocada.

“Entonces que él hable de que la democracia está en riesgo cuando él sabe que estuvo en una operación para alterar el resultado de la elección me parece que lo deja sin absolutamente ninguna autoridad moral. Él no puede hablar ni decir que va a defender la democracia porque fue el principal actor para tratar de destruirla”.

Ebrard, una de las corcholatas presidenciales, también se lanzó contra el expresidente Ernesto Zedillo a quien responsabilizó del error de diciembre de 1994 que derivó en la crisis económica de 1995.

“Zedillo fue una catástrofe, es increíble que se atreva a hablar como lo está haciendo. Fue una catástrofe nacional nada más acordémonos 95, 96, todas las personas que perdieron sus casas, todo el sufrimiento con la gran crisis que el señor tuvo a bien organizar en cuanto entró a su gobierno”.

Marcelo Ebrard, quien aspira a la candidatura presidencial de Morena en el 2024, también tiene una gran presencia en TikTok donde lo mismo baila el "pasito perrón", visita al club de futbol Bravos de Juárez e imita al Checo Pérez cuando conduce su automóvil.

