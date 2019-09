Ebrard descarta mexicanos muertos o heridos tras tiroteos de ayer en Texas

CDMX.- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que hasta el momento no se tienen reportes de mexicanos heridos o fallecidos tras los tiroteos de ayer en Texas.

A través de su cuenta de Twitter, Ebrard Casaubón dijo que los cónsules en Midland y Odessa, Texas, no tenían reporte de víctimas mexicanas.



Me dicen nuestros consules que están en Midland y Odessa Texas que no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos hasta esta hora. A las 9:30 am tendrán el reporte oficial para confirmar esta informacion por parte de las autoridades norteamericanas.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 1 de septiembre de 2019