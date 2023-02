Dirigencia del PAN y líderes se desmarcan del exsecretario

La dirigencia nacional y los principales liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) se deslindaron de Genaro García Luna, bajo el argumento de que el exsecretario de seguridad nunca estuvo afiliado al partido.

En conferencias de prensa, entrevistas y comunicados, aseguraron que si el exfuncionario federal cometió un delito, “que pague” y hasta lo calificaron de “traidor a México”.

La dirigencia nacional del PAN, a cargo de Marko Cortés, exigió justicia contra García Luna y advirtió que hoy existe un narcoestado en México.

En un comunicado exigió justicia: “El sistema PAN exige que se haga justicia y que cualquier funcionario o exservidor público que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley, independientemente de que haya trabajado o siga laborando en cualquier administración”, señala el texto.

Calificó como una vergüenza que García Luna fuera juzgado en Estados Unidos, “ante la falta de capacidad del gobierno mexicano para hacerlo en nuestro país”, y agregaron que “nunca ha sido militante de Acción Nacional, fue un funcionario de gobierno de primer nivel que, si se corrompió, debe pagar”.

Denunció que en México existe una complicidad institucionalizada del gobierno morenista con la delincuencia organizada: “Con actos tan claros como que el Presidente de México salude a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y que han provocado mayor daño al país”, señaló.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se desmarcó y aseguró que durante su gestión como secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox nunca trabajó con el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, García Luna.

“Me preguntan si yo tenía conocimiento de esto, la respuesta es tajante, no, absolutamente no, durante los cuatro años que serví como secretario de Gobernación jamás tuve información de las agencias de investigación mexicanas tanto civiles como militares ni de Estados Unidos ni de las agencias de inteligencia de países amigos a México”, declaró.

El líder panista explicó que García Luna venía de la administración pasada a la de Vicente Fox, y puntualizó que dicho personaje nunca acudió a las reuniones del gabinete de seguridad.

“Me tocó ser el coordinador del gabinete de seguridad, quien lo presidía era el Titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox, pero para efectos prácticos quien coordinaba el gabinete era el secretario de Gobernación, y al gabinete acudían sólo los titulares, jamás asistió el señor García Luna.

“Lo que ha ocurrido es gravísimo y lo que debe hacerse es aplicar la ley. Yo estoy aquí porque vine a dar la cara, creo en la ley, creo en la Constitución y creo en que quien la hace la paga. Genaro García Luna se decía ser un superpolicía y resultó ser un supertraidor a México”, precisó.

Creel Miranda insistió en que es un convencido de que la ley es la ley, y quien la viola debe ser sancionado y pagar sus culpas: “En este caso, las de García Luna son gravísimas. En los últimos 50 años ningún gobierno ha bajado los niveles de violencia como los bajamos nosotros, y es verdaderamente reprobable que un mal funcionario como García Luna venga a echar abajo mucha de la credibilidad que tienen las instituciones mexicanas”, apuntó.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, expuso que no se puede juzgar a su partido por los delitos que cometió el exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, porque nuca estuvo afiliado a ese instituto político.

“Quien acaba de ser sentenciado, no es, no fue nunca miembro del Partido Acción Nacional y no se puede juzgar a una institución por completo, por la conducta de un individuo, y menos si no estuvo afiliado al Partido Acción Nacional o al partido que fuera”, destacó Romero Herrera.