Diputadas y diputados federales instalaron de manera oficial la Comisión de Hacienda y se declararon listos para comenzar con el dictamen de la Ley de Ingresos.

En sesión ordinaria, el Presidente de dicho órgano legislativo, Carol Altamirano, se comprometió a escuchar las propuestas de todos los grupos políticos, a fin de contar con una Ley de Ingresos que menores la recaudación del Estado Mexicano.

“En la medida en que los legisladores, sea cual sea su origen partidario, presenten alternativas que fortalezcan las finanzas públicas, mejoren la equidad y la responsabilidad hacendaria, esta presidencia procurará que las propuestas sean analizadas técnicamente, y en un ambiente de intercambio de opiniones con el poder Ejecutivo, revisar si pueden ser viables. En conclusión, hago votos para que las y los diputados integrantes de esta comisión impulsemos el diálogo democrático, con una característica con la que nuestros trabajos sean para el bien del país”, declaró.

Lee también Ahorradores pagarán más impuestos en 2026; iniciativa de Ley de Ingresos propone tasa de retención de 0.90%

Diputados instalan Comisión de Hacienda (10/09/2025). Foto: Instagram (@carol_antonio_altamirano)

El diputado del PRI, Jericó Abramo, exigió a la Comisión, “no servir a lo que mande el Ejecutivo”, y en su lugar, escuchar a todas las fracciones y construir con las propuestas de todas y todos.

“Hay muchas iniciativas de ley de todos los y todos los diputados, de todos los partidos, que estoy seguro que pueden tener un buen destino en materia de recaudación fiscal, en materia presupuestal, y en materia de mejora regulatoria, entonces, tomémoslas en cuenta, no dejemos que mueran, hay iniciativas del PRI, PAN, MC, Partido Verde, Morena y del PT que sirven, no solamente la comisión puede servir a lo que mande el Ejecutivo, también tiene que dictaminar lo que las y los legisladores tienen que aportar”, expresó.

Por parte del PAN, la diputada Verónica Pérez Herrera llamó al respeto.

Lee también Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

“Esperamos que, en un marco de respeto, de pluralidad, también sean consideradas las propuestas de la oposición, y estamos listos para trabajar y dar la respuesta a las familias mexicanas en temas de salud, de infraestructura, de seguridad que son los temas que le duelen a las familias mexicanas”

Finalmente, la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, consideró que “hay un panorama alentador para todas y todos”, “incluidos nuestros compañeros de la oposición”

“Hoy podemos todas y todos trabajar juntos y decirle a la ciudadana que hay garantías de los derechos del bienestar, de esta agenda humanista, y de hay una estrategia de fortalecimiento de nuestra economía interior”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc