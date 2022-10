Diputados celebran Día contra el Cáncer de mama, pero no aprueban iniciativas en la materia

El Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama unión a decenas de diputados quienes sostuvieron reuniones, foros y emitieron comunicados para hablar de la importancia de atender ese tema, sin embargo, en los hechos no se ha hecho mucho al respecto, pues desde el inicio de esta administración no se ha aprobado una iniciativa en la materia, a pesar de que son 21 propuestas las que se han puesto a consideración de las y los legisladores.

Este miércoles las y los integrantes de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género sostuvieron reunión de trabajo con autoridades de 10 dependencias y 11 organizaciones civiles, con quienes advirtieron la necesidad de destinar mayor presupuesto para la prevención y combate del cáncer de mama, sin embargo, desde la legislatura pasada se mantienen en el tintero tres propuestas de diversos partidos para obligar al Estado a garantizar “de manera efectiva, inmediata y obligatoria el otorgamiento de tratamientos correspondientes a enfermos de cáncer”.

Son 21 iniciativas sobre cáncer de mama y otros tipos de cáncer las que se han presentado desde 2018, nueve de ellas durante la 64 y 12 más en la 65 legislatura. De este total, cinco fueron retiradas o rechazadas y 16 permanecen en el tintero.

También lee: Senado va por aprobar permisos laborales para detección de cáncer

En ese respecto, la Diputada Federal panista Leticia Zepeda Martínez, denunció que “en este sexenio no ha habido seriedad y compromiso para destinar los recursos correctamente”, pues solo se ha incrementado en el papel los recursos, pero, no se aplican en materia de género: “En la política lo que es a medias no es nada. En la política lo más importante son las acciones, y no solo las buenas palabras, y también podemos decir que políticas públicas, sin recursos, son simulación”.

Como parte de la conmemoración, las y los integrantes de la Comisión de Salud también hicieron lo propio. Realizaron el foro “Género y Salud por una vida digna” convocado por la diputada María Rosete Sánchez, del PT, y en el que participaron Emmanuel Reyes Carmona, Julieta Kristal Vences Valencia y Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, entre otros.

Las y los legisladores se dijeron “en toda la disposición de trabajar en equipo para avanzar en garantizar servicios integrales de salud para las mujeres y adecuar las leyes que contribuyan en la atención oportuna y de calidad que se les brinda”.

También lee: Cáncer de mama, muchos discursos, poca acción

Pese a ello, tampoco ha avanzado una reforma para destinar más recursos a la prevención, detección oportuna, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama, así como rehabilitación y reconstrucción mamaria; de igual forma, permanece en el olvido una propuesta para establecer como obligación de los patrones otorgar a las mujeres trabajadoras mayores de 35 y 40 años de edad un día de cada año, con goce de sueldo, para asistir a realizarse estudios de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino; y una más para establecer la prevención del linfedema como padecimiento secundario derivado del tratamiento del cáncer de mama, e incluirlo, para la prevención del mismo, en el cuadro básico de insumos para la salud.

Otro acto conmemorativo, ocurrido este miércoles, lo protagonizó la bancada del PT: la diputada Magdalena Núñez, acompañada de sus homólogos Irma Garay, Shirley Vázquez, María Rosete, y Jaime Baltierra, ofreció una conferencia de prensa, en la que llamó a “redoblar” esfuerzos para contar en México con métodos de prevención oportunos que permitan combatir el cáncer de mama, y hasta lamento las muertes que ocurren en México por este padecimiento, pero ofreció una cifra completamente errónea: “En México, de acuerdo con el INEGI, durante 2020 se registraron más de 1 millón 86 mil defunciones por cáncer de mama; y en el año 2021 fueron 95 mil 525 casos”.



Las cifras señalan que aun cuando es una enfermedad curable, cada año a nivel mundial, se registran más de 685 mil defunciones por cáncer de mama, mientras que en México, de acuerdo con el INEGI, durante 2021 se registraron más de 90 mil muertes por tumores malignos, de las cuales 7 mil 973 fueron por cáncer de mama.

En ese sentido, la diputada priista Frinné Azuara Yarzábal denunció que el gobierno federal ha sustraído 73 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), de los que se desconoce su destino.

Dicho fondo, expuso, es utilizado para cubrir los gastos de tratamientos de enfermedades catastróficas, como lo es el cáncer de mamá.

"En esta administración federal, desde el 2019 ha sido una constante la disminución de recursos que gradualmente ha eliminado para la atención de cáncer de mama, el cual, cada día, ocasiona la muerte de 18 mujeres, y al año suman ocho mil decesos", refirió en un comunicado.

Este jueves, la conmemoración al interior del recinto legislativo de San Lázaro continúa, pues en el pleno se celebró una efeméride con motivo del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om