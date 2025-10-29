Esta mañana, a las 11:29 horas, inició la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con la presencia de sólo 297 legisladores, de 500, a pesar de que fue convocada para que se desarrollara de manera presencial.

Con lo cual, los diputados siguen en desacato al llamado que han hecho la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, para que acudan a San Lázaro para cumplir con su labor legislativa.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre, sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y de 58 legisladores que la integran, sólo acudió de manera presencial el diputado Reginaldo Sandoval, quien habló ante un salón vacío; y 45 legisladores siguieron la sesión vía remota.

Lee también Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

El 26 de octubre, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los legisladores para que acudan a las sesiones de la Cámara de Diputados, ante las inasistencias masivas.

“Tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno, cada una, para cumplir con nuestra responsabilidad. Sí tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el pleno, de diputadas y diputados, finalmente esa es nuestra responsabilidad”, dijo.

Lee también Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

Cámara de Diputados este miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: Enrique Gómez/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc