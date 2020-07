Diputada del PES lamenta que la juzguen por insultar a mujer en radio

Luego de que Nayeli Salvatori, diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES), sostuviera una discusión con la actriz Laisha Wilkins por la “Ley Antimemes”, la legisladora volvió a estar en polémica tras revivirse un video en el que, como locutora, insulta a una mujer al aire.

En el video se observa cómo la integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados refiere groserías a una radioescucha, a quien le pide respetarse.

“A ver, mira pen… a mí tú no me vas a cuestionar pin...escuincla babosa y ojalá se te quite lo pu…”, se escucha decir a la diputada, quien lamentó que material del pasado sea utilizado como “herramienta para golpetear”.

Tras ofrecer disculpas, la legisladora poblana publicó un video este viernes en el que señaló que es incongruente “juzgar a una persona por un trabajo que tuvo hace muchos años”, pues, agregó, la encomienda como locutora era “divertir”.

Al decirse defensora de la mujer y de los derechos humanos, Salvatori expuso que en sus anteriores trabajos se alquilaba “para hacer reír, para entretener, para divertir, para hacer bromas”.

Agregó que por muchos años manejó “humor negro” que la misma gente le pedía, logrando ser la número uno en Puebla en audiencia radiofónica.

“Me parece lamentable que un personaje que manejaba en la radio, sea hoy, motivo de desacreditación. Esto a mí no me tira, sólo me empodera para seguir luchando por un país mejor”, expresó.



Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo. Cada día me esfuerzo por pagar su confianza. Mi más grande honor es representar a la gente que desde abajo, logra sus sueños. pic.twitter.com/FqwJxpWjT3 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) July 10, 2020

