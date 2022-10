"Dinero fue utilizado para apoyar a Morena": Pío López rechaza nueva orden de aprehensión en su contra

Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, negó que exista una nueva orden de aprehensión en su contra y aseguró que no ha tramitado ningún algún amparo para evitar su detención.

Lo anterior fue declarado en entrevista con Joaquín López -Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, donde también acusó que las aseveraciones del fiscal de delitos electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), José Agustín Ortíz Pinchetti, son falsas.

Este martes, López-Dóriga realizó una entrevista en el mismo espacio radifónico a Ortiz Pinchetti, quien aseguró que Pío López Obrador tiene una nueva orden de aprehensión.

Respecto a su llamado a comparecer, señaló que fue citado a hacerlo como imputado. "Yo no me enredé ni declaré nuevos hechos", señala.

Lee también: “La guacamaya se volvió zopilote”: AMLO califica como “fracaso” el hackeo a la Sedena

Reitera que las aportaciones de dinero en efectivo fue utilizado para apoyar al movimiento de Morena en gastos como gasolina.

"Yo espero que esa declaración no sea un pretexto de la Fiscalía para seguir 'chicaneando' el tema", dijo el hermano de presidente López Obrador.

En la entrevista, Pío López Obrador negó que haya un amparo para que no acuda a comparecer, "al contrario, he comparecido las veces que han sido necesarias, la realidad es que existen violaciones flagrantes a la Constitución general de la República, por eso el amparo", senaló.

También señaló que la Fiscalía no está cumpliendo con su obligación constitucional de procurar justicia.

Lee también: Luis Cresencio Sandoval dejó de comportarse como militar y se convirtió en militante: “El Jefe Diego”

Al ser cuestionado sobre el video en el que aparece recibiendo dinero, supuestamente ocupado para financear los transportes del movimiento y la gasolina, declaró que "no se hizo nada con ese recurso, fueron aportaciones para apoyar al movimiento".

"Yo tengo la impresión, aunque no me consta, que el actuar de la Fiscalía me parece muy raro, y me parece que obedece a que se está protegiendo a alguien, ¿a quién? no lo sé, pero a mí no".

Pío López Obrador menciona que actualmente trabaja en la plantación forestal comercial, en el rancho heredado por sus padres y está alejado de cualquier acción o plan de gobierno.

"Ni siquiera paso cerquita de las oficinas, de los tres niveles de Gobierno".

A pregunta expresa, el hermano de AMLO dijo que hace cuatro o cinco años no ve a Andrés Manuel López Obrador de manera personal.



Lee también: … y los abandonan en la Central del Norte

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv