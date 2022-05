Un grupo de sexoservidoras se manifestó en el Zócalo capitalino, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, para exigir que el gobierno de la Ciudad de México acate la sentencia de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce su actividad como trabajo no asalariado.

“Venimos exigiendo al gobierno que den las tarjetas de no asalariadas, ya que se ganó la sentencia 112/2013, donde se reconoció el trabajo sexual como trabajo no asalariado y es a lo que venimos, porque Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México no ha estado dando los tarjetones porque dice que no, cuando ya se ganó, es un mandato desde el 2013.

"Les dan a mariachis, a boleros, a mucha gente, y hasta apenas este año empezaron a recoger los documentos, pero no le han dado buena resolución, dan negativas, y no le estamos pidiendo un favor, es algo que ya se ganó”, expresó Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada callejera de apoyo a la mujer.

En entrevista, informó que por esta situación están siendo afectadas 15 mil 200 sexoservidoras que trabajan en la vía dentro del primer cuadro de la Ciudad de México.



Explicó que la tarjeta de no asalariadas, derivada de la sentencia judicial, les permitirá que sean reconocidas y que ya la policía no las hostigue y extorsione con el argumento falso de que están cometiendo un delito.

Destacó que también necesitan que las volteen a ver, “porque en esta pandemia no hubo ningún apoyo. Nos engañaron que iban a dar una tarjeta como de seguro del desempleo, que iba a ser de 3 mil 600 pesos y resultó que no dieron más que mil pesos, y no a todas”.

Elvira Madrid denunció que en zonas como el Mercado de La Merced, Anillo de Circunvalación y San Pablo, las sexoservidoras son extorsionadas por la delincuencia organizada, que quiere cobrar derecho de piso, “y no nos vamos a dejar; si hemos denunciado a madrotas, padrotes, policías, no lo vamos a permitir, porque ya son derechos que hemos ganado durante años”.

Aseguró que también la Policía las sigue extorsionando y cada vez está cobrando más dinero para dejarlas trabajar diciendo que no se puede.

“Y volvemos a lo mismo, si ya ganamos una sentencia donde se reconoció, ¿cómo que no? Igual en la Ley de Cultura Cívica, se hizo que se quitara que ejercer el trabajo sexual era una falta administrativa, se quitó porque se ganó la sentencia, son muchas conquistas que se han ido ganando durante los más de 30 años que llevamos en esto, expresó.

