Destaca ASF que no hay confiabilidad en estadísticas del INM sobre deportaciones

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) destacó que no existe confiabilidad en las estadísticas que genera el Instituto Nacional de Migración (INM) respecto a los datos de deportación, ya que en 2021 hay diferencias de 4,849 personas entre lo que reportó el Sistema Integral de Operación Migratoria y lo que publicó el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de ese año.

De acuerdo al reveló Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la ASF no existe confiabilidad respecto al número de extranjeros deportados en ese año, que coincide con una de las mayores oleadas de migrantes y caravanas en el país.

“De la revisión de los reportes que generó el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) y de la información del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2021, se detectaron diferencias por 4,849 en cuanto a los datos de repatriación, lo que no denotó confiabilidad en los datos reportados aun cuando ambos correspondieron al ejercicio de 2021 y se generaron desde los mismos puntos”, reveló la ASF.

Personal contratado sin experiencia

Asimismo, se expusieron una serie de observaciones en la contratación de personal del INM que van desde carencia de formatos de descripción en cuatro direcciones generales; siete servidores públicos que no acreditaron nivel académico y cinco más sin experiencia para el cargo en materia migratoria.

“Respecto a las cédulas de descripción y perfil de puestos, se identificó, entre otros, que de 102 plazas que abarcan desde el Comisionado hasta nivel de director de área, el instituto no contó con los formatos de descripción de puestos para cuatro direcciones de área, además de que las funciones señaladas en dichas cédulas no correspondieron con las establecidas en el Regalemento Interno de la Segob, en el Manual de Organización General y manuales específicos del INM, vigentes en 2021”.

De los 94 currículos de funcionarios revisados en la Plataforma Nacional de Transparencia de 2021, se constató que, conforme a la cédula de puestos, siete servidores públicos no acreditaron el nivel académico requerido (posgrado), cinco no acreditaron los años de experiencia requeridos y uno no acreditó el área de estudio requerido.

El instituto no contó con los manuales específicos actualizados en cuanto a estructura, funciones y organigramas; y aun cuando el INM cuenta con un proceso de certificación de su personal realizado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, se identificaron servidores públicos en la plantilla vigente que no aprobaron dicho proceso en 2021.

También se encontraron servidores públicos que no acreditaron el nivel académico requerido, los años de experiencia o el área de estudio requeridos de acuerdo con las cédulas de puestos; el instituto no acreditó tener una Metodología de Administración de Riesgos que le permitiera identificar, analizar, evaluar y ponderar los riesgos que podrían interferir en el logro de sus objetivos y metas institucionales.

