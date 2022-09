Denuncian a Ramírez de la O por quitar celulares a diputados en desayuno en Palacio Nacional

El Diputado del PRD, Marcelino Castañeda, denunció que el pasado 20 de septiembre, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, encabezó un desayuno con legisladores en Palacio Nacional, donde ordenó quitar los celulares a las y los asistentes.

“Señor Rogelio, le pido una disculpa por no quedarme a su desayuno en Palacio, pero no le iba a permitir que se quedara con mi celular. Usted puede llegar aquí con su celular, no hubo en la puerta nadie que se lo recogiera como usted intentó hacerlo en su desayuno en Palacio”, acusó durante la comparecencia del funcionario federal ante legisladores.

Castañeda Navarrete aseguró que el objetivo de despojarlos de sus teléfonos fue demostrar superioridad, motivo por el que rechazó quedarse al encuentro.

“Me perdí unos chilaquiles, una fruta y un café, pero prefiero eso a rendirme, porque sépalo, señor Secretario, que no somos sus vasallos, nosotros pertenecemos a un poder, y es el poder que debe de dar los equilibrios, que es el poder legislativo, si usted no lo sabe se lo hago saber, este es el Palacio Legislativo donde usted puede venir y usar su celular”, sentenció.

Con información de Otilia Carvajal

apr/rmlgv