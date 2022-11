Denise Dresser le responde a AMLO tras señalarla en la mañanera y hasta lo invita a la FIL de Guadalajara

Luego de que la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, fue abucheada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el evento “es un foro del conservadurismo” al que van “todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó que a la diputada Armendáriz “le empezaron a gritar” por haber dicho que él era “el presidente más liberal”.

“Es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”, expresó.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador se lanzó contra la politóloga Denise Dresser por participar en un panel de la FIL de Guadalajara: “Y dice Denise Dresser, allá en la feria de Guadalajara: ‘aquí me siento tranquila, protegida porque en el Zócalo me tratan mal’. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, tienen sus espacios”.

También lee: FIL de Guadalajara es un foro del conservadurismo para hablar mal de nosotros: AMLO

Denise Dresser responde a AMLO

Tras ser mencionada en la mañanera, la politóloga respondió al presidente López Obrador a través de sus redes sociales y lo invitó a asistir a la FIL de Guadalajara.

“Ojo, presidente López Obrador. No dije lo que usted dice que dije en la FIL de Guadalajara. Bromeé que si no estaban de acuerdo conmigo, no me sacaran como lo hicieron sus militantes en el Zócalo. Mejor venga a la feria más importante de la lengua hispana”, escribió Dresser.

La politóloga refirió que “intelectual orgánico”, como dijo López Obrador, “es alguien que defiende al gobierno y al poder”.

“Jamás ha sido mi caso, pero sí es el de quienes lo rodean, lo aplauden y justifican todo lo que hace aunque sea equivocado, como la militarización. Y cómo ciudadana, sí tengo mi espacio. Es el país”, añadió.



“Intelectual orgánico” es alguien que defiende al gobierno y al poder. Jamás ha sido mi caso, pero sí es el de quienes lo rodean, lo aplauden y justifican todo lo que hace aunque sea equivocado, como la militarización. Y cómo ciudadana, sí tengo mi espacio. Es el país. — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 30, 2022

ed