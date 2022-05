Delicado que se asegure que algunos refugios manejan cuentas personales y no institucionales: Wendy Figueroa

Es muy delicado que se diga que algunos refugios manejan cuentas personales y no institucionales, es grave porque esto no es así. Todos los refugios que han recibido recursos federales etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tienen cuentas Institucionales por transparencia y cumplimiento a la regulación, asegura la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa.

“Han sido en estas cuentas institucionales en las que se han realizado las transferencias del gobierno federal en turno, lo cual puede comprobarse”, expone-

A través de un posicionamiento, destaca que os obstáculos que presentan los refugios son históricos. Y es que expone que “no son solo de este gobierno, como tampoco sólo fue en gobiernos anteriores que los recursos para los refugios se canalizaron en julio o agosto, también fue en 2019, que forma parte del gobierno actual.

“Y seguirá siendo un problema, sin importar el gobierno que sea, si los refugios no se convierten en una política de Estado con presupuesto multianual. Creo que es una gran oportunidad de este gobierno hacerlo posible. Mientras esto no suceda, y aunque en algunos gobiernos o ejercicios fiscales el recurso haya llegado en el segundo semestre del año, lo seguiremos considerando inadmisible y una violación a los derechos humanos, por lo que nunca nos acostumbraremos a ello”.

Señala que lo que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) pidió recientemente, y que no está en los lineamientos del programa, que los refugios y centros externos tengan cuentas productivas.

“La mayoría de las instituciones bancarias no dan este tipo de cuentas a las organizaciones de la sociedad civil, sino sólo a entes públicos. Esto es lo que ha llevado a retrasar el proceso. No ha sido nada fácil cumplir con este requisito y no es por un tema de no trasparencia sino por las políticas de los bancos y una solicitud no solo fuera de los lineamientos sino emergente. Lo cual es muy distinto a decir que los refugios no han regularizado una situación porque esta no existe”:

Y agrega: “Me parece que tienen mal la información o confundieron los términos porque ninguno tiene cuentas personales, al menos que se refieran a refugios que apenas los incorporaron ellas mismas. Además, insisto que es fundamental desde la transparencia y rendición de cuentas que el gobierno federal reconozca todos los obstáculos y retrasos que sus acciones han tenido. Se trata de sumar, de encontrar el cómo mejorar y garantizar que esto no vuelva a suceder ni en este gobierno ni en los próximos, solo así podrá haber un cambio.

“Reconocer que lo personal es político como lo económico también lo es, los gobiernos son finitos como las personas también lo somos en los puestos pero la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres es infinita”.

Figueroa expone además que “reconocemos el interés del gobierno federal de visitar los refugios, y deseamos que pronto pueda conocer todos, justo para que se pueda cotejar de primera mano el trabajo realizado en los mismos. En dichas visitas se ha comprobado que los refugios siguen funcionando y operando, pero lamentamos que se invisibilice los cómos. Lo hemos dicho, ha sido con endeudamientos, donaciones, limitación de servicios, falta de pago de las profesionales que llevan meses laborando con compromiso y quienes no solo están desgastadas sino que se sienten abandonadas por Conavim.

“Hablar de que en este gobierno la prioridad son las personas que necesitan apoyo y las mujeres, nos lleva o debería de llevar indispensablemente a reconocer que los procesos administrativos para la liberación del presupuesto 2022 así como la transferencia del programa no priorizaron a las mujeres, tanto sobrevivientes de violencias como profesionales”, dice.

Este sábado, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, aseguró que algunos refugios operan con cuentas bancarias personales, por lo que no se les pueden destinar los recursos.

“Estamos esperado que algunos de los refugios regularicen sus cuentas. Porque hay algunos de estos espacios en los que se manejan cuentas personales, no son institucionales y de ninguna manera se pueden hacer transferencias a cuentas personales de nadie.

“Primero, porque son recursos públicos y son del pueblo, y segundo, porque en aras de la honestidad y de la transparencia, nosotros tenemos que garantizar que si un peso se destina a una cuenta, es un peso dedicado a un fin específico, establecido en un convenio específico”, refirió