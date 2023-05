A casi un mes de recuperarse de su tercer contagio de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus actividades físicas.

Este mediodía, López Obrador salió de Palacio Nacional en un jetta blanco y vistiendo ropa deportiva.

El pasado domingo 23 de abril, el Presidente informó que dio positivo a Covid-19, por lo que tuvo que suspender su gira de trabajo privada por Yucatán para regresar a la Ciudad de México y ser atendido.

AMLO y el “váguido” en Yucatán

El 26 de abril, por medio de video que difundió en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo explicó que, en su gira por Yucatán, se le bajo presión y “estando en una reunión con ingenieros militares, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, (pero) sí tuve esa situación de desmayo transitorio”.

El 28 de abril pasado el presidente López Obrador retomó sus conferencias mañaneras y dijo que sus médicos le recomendaron más reposo.

A casi cuatro semanas de haberse recuperado del virus del SARS-CoV-2, el presidente López Obrador retomó sus actividades físicas.

Caminata y “macanazos” mantienen activo al Presidente

Entre semana, el presidente López Obrador gusta de ir a caminar y dar “macanazos” en un parque de beisbol del sur de la ciudad.

Pero también ha compartido, a través de sus redes sociales, que realiza caminatas para ejercitar su corazón en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan.

