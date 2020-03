Debemos convencer que somos iguales o mejores con nuestro trabajo: Sánchez Cordero

Durante una visita a la zona arqueológica de Xochitécatl, en Tlaxcala, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseveró que las funcionarias públicas deben convencer, con su trabajo, que son iguales o mejores (que los hombres) al momento de ejercer un cargo.

En la presentación de la exposición “Mujeres Históricas y Contemporáneas Construyendo Sociedad Igualitaria”, la secretaria de Gobernación mencionó que está orgullosa del puesto que ocupa en el gobierno federal, el cual representa un reto no solamente por su dimensión, sino porque debe convencer con su trabajo.

“Ser secretaria de Gobernación es un honor, es un orgullo, es una distinción, es un parteaguas en la historia del país, pero qué gran responsabilidad, no solamente por la Secretaría y el cargo, sino porque tenemos que convencer para vencer, que somos iguales o mejores, y por eso es esta responsabilidad”, destacó la funcionaria.

En este sentido, reconoció a todas las mujeres que trabajan en la Segob y dijo que son “auténticas guerreras”. En su discurso la ministra en retiro también se dijo orgullosa de ser mujer y llamó a este sector de la población a estar unido: “una somos todas y todas somos una en esta lucha por los derechos”.

Sánchez Cordero aseguró que ha luchado por los derechos de las mujeres durante 50 años, sin embargo, también admitió que debe estar abierta a escuchar las demandas de las más jóvenes y los nuevos feminismos.

“Las que luchamos por nuestros derechos y libertades hace 50 años, las que tenemos más de 50 años en esta camino, debemos escuchar a las nuevas generaciones y los nuevos feminismos porque alomejor nosotras luchamos por nuestras libertades básicas y ahora el grito es otro, ya el reclamo es otro, es muy distinto, es un ya basta hacia las violencias contra las mujeres”, enfatizó.

Agregó que este marzo del 2020 debe marcar un antes y un después; la realidad de las mujeres no debe ser igual luego de la marcha del pasado domingo y el paro nacional del lunes.

“Yo soy orgullosamente mujer y desde que yo nací, desde pequeña me sentí feliz de haber sido mujer, yo creo que esa fuerza que desde muy pequeña la tuve me hizo salir adelante y me hizo luchar en la vida, por mí y por todas”, mencionó la funcionaria.

cev