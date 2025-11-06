La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a llamar la atención a quienes tienen aspiraciones políticas para 2027, e insistió en que deben renunciar y no pueden utilizar su cargo para hacerse promoción.

“Ya se los dije: quien tenga aspiraciones políticas, aspiraciones para un cargo público —vamos a decirlo así, participar en las elecciones— tiene que renunciar. No puede utilizar su cargo público para promocionarse”, advirtió.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que “es legítimo que alguien quiera ser diputado, presidente municipal, gobernador, pero no puede utilizar el cargo público. Además que eso, la ley lo prohíbe, nosotros no estamos de acuerdo”.

Agregó, “si hay alguna persona que tenga ese deseo tiene que renunciar a su espacio en el gobierno, y en todo caso dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ley electoral”.

En abril pasado, la Presidenta dijo que enviaría una carta a Morena para tener reglas para todas las personas que quisieran ser candidatas en 2027, ante el caso de la senadora Andrea Chávez y su promoción personal en Chihuahua.

“Creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada”, señaló Sheinbaum Pardo.

Aclaró que no se trata de una orden a la dirigencia de Morena, y calificó la acción como “una sugerencia de ciertas reglas que debe poner el partido para que nadie se adelante a nada”.

En carta enviada a la dirigencia de Morena en mayo pasado, la Jefa del Ejecutivo federal llamó a garantizar que los candidatos sean decididos por el pueblo a través de las encuestas.

Recomendó que para la participación en la elección de 2027 debe haber reglas claras: “Sugiero que el comité ejecutivo de Morena las proponga al consejo en enero de 2026, cumpliendo con las leyes electorales. Recordemos que la mejor campaña es la de ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo”, indicó en el documento.

“Es importante que no se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y, evidentemente, el uso de recursos públicos”, reiteró.

“No podemos olvidar de donde venimos, de lo contrario olvidaremos a donde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos sino el bienestar del pueblo”, dijo la Presidenta.