“De panzazo" gané la jefatura del DF gracias a la gente de Iztapalapa, confiesa AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2000 ganó la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal gracias a la gente de Iztapalapa y “de panzazo” porque de una diferencia del 10% sobre Santiago Creel, candidato del PAN, se redujo al 3%.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que el pueblo “no es malagradecido, el pueblo leal” y “si se le ayuda y se le respeta” se cuenta con una base social para “sostener a un gobierno que busca cambios y que busca transformación”.

“Yo les hablaba ayer de cómo se iba reduciendo mi ventaja cuando fui candidato a jefe de Gobierno y, de traer 10, gané con 3%, de panzazo. ¿Quién me sacó adelante? La gente de Iztapalapa. ¿Quiénes me sacaron adelante cuando el desafuero? El pueblo. Esa es una elección, no falla.

“Entonces, la lección es esa: pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo”, dijo.

Con información de Alberto Morales

