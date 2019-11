De flojera, recibir a Sicilia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien anunció una marcha para pedir un cambio en la política de seguridad, porque, dijo el Mandatario, no quiere hacer el caldo gordo a sus opositores, “da flojera eso”.

“Imagínense que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndoles el caldo gordo a los conservadores: ‘El gran encuentro’. Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta: ‘¡Qué barbaridad!’, ‘vilipendiado el Presidente, ninguneado’, ‘hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades’. Da flojera eso”, dijo.

Ayer, en su conferencia de prensa, indicó que a Sicilia lo puede atender la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, porque así como él tiene derecho a manifestarse y ser recibido como todos los ciudadanos “yo tengo muchas actividades y administro mi tiempo, que es de todos”.

El Presidente dijo que respeta la movilización convocada por Sicilia Zardain, pero reiteró que no cambiará su estratégica contra la delincuencia porque no se trata de regresar a más de lo mismo en el combate a la inseguridad.

“Adelante la protesta. Desde luego, no compartimos puntos de vista, eso es normal... Ahora sí que lo que diga mi dedito, no. Aunque hagan todas las manifestaciones, no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México y todavía estamos padeciendo”, puntualizó.

En Cuernavaca, Morelos, Sicilia afirmó que el rechazo del Presidente para reunirse con organizaciones civiles y hablar sobre el tema de seguridad no inhibe la marcha a la Ciudad de México para celebrar el encuentro.

“Me corresponde hacer lo suficiente y llegaré con el mensaje, y si el Presidente no quiere recibirme es su problema. A fin de cuentas él llevará los costos de esas políticas, yo sólo cumplo con mi deber moral. El tema está en su cancha”, sostuvo.

En entrevista, luego de trascender el desdén de López Obrador por reunirse con Sicilia y otras organizaciones civiles porque “tiene mejores cosas que hacer”, el activista recordó que los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aceptaron los encuentros sobre las repercusiones de sus políticas de seguridad pública y con el priista, incluso, trabajaron en la Ley de Víctimas.

“Con Andrés Manuel nos reunimos varias veces y acordamos una agenda de verdadera búsqueda de justicia y paz, basada en la justicia transicional en septiembre de 2018, cuando ya era presidente electo, y ahí salimos a unas mesas con Gobernación que simplemente no funcionaron porque no les interesaron lo que trabajaron con nosotros y las consecuencias ya las vemos”, recordó Sicilia.

El activista se volvió tendencia internacional al enviar una misiva, la tercera en el primer año de gobierno de López Obrador, en la que le advierte que encabezará de nuevo una caminata hacia Palacio Nacional para abrir un diálogo sobre la estrategia en materia de seguridad.

Esta sería la segunda incursión de Sicilia Zardain en una marcha nacional porque en mayo de 2011 protagonizó un movimiento que traspasó fronteras para pedir al gobierno federal detener los crímenes de los cárteles de la droga luego del asesinato de su hijo Juan Francisco y seis de sus amigos.

“No sé qué pasó con Andrés Manuel. No entiendo sus cambios de humor, sus cambios de estrategias, sus compromisos muy específicos. Creo que en lugar de rebajar las cosas debería responder a la altura de las circunstancias”, sostuvo Javier Sicilia.