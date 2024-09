Datos de las mañaneras no coinciden con organismos

La organización de la sociedad civil Causa en Común hizo 2 mil 596 solicitudes de acceso a la información a seis de las principales instituciones federales responsables de la seguridad pública en México, y sólo 918 respuestas, es decir 35%, coinciden con las declaraciones emitidas en las conferencias matutinas del presidente López Obrador.

De acuerdo con el informe: No tienen, no quieren y no entienden publicado por la ONG, de diciembre de 2018 a julio de 2024 se celebraron al menos mil 410 conferencias matutinas y en 573 se abordaron temas de seguridad.

Hicieron 2 mil 596 solicitudes, de las cuales 522 respuestas son diferentes a las declaraciones en las conferencias de prensa (20%); 271 coinciden parcialmente (10%), y 201 entregaron información irrelevante (8%). “Si a estos valores agregamos el conjunto de solicitudes a las que no se respondió por incompetencia, inexistencia, o reserva, resulta que 65% de las respuestas proporcionadas por las instituciones no coincide con las declaraciones sobre seguridad emitidas en las conferencias de prensa matutinas”, resalta.

Las instituciones cuestionadas fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Guardia Nacional (GN); el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob), que incluye a otros dos sujetos obligados, el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El estudio señala que la Sedena y la SSPC son las que presentan un peor desempeño en la coincidencia con las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa del Presidente y las respuestas evasivas, por entregar información parcial, diferente o irrelevante, “o que simplemente se rehusaron a proporcionarla arguyendo incompetencia, inexistencia y reserva”.

Así, Causa en Común refirió que en 67% de los casos la Sedena entregó información completa sobre lo solicitado. A pesar de esto, el porcentaje de coincidencia se reduce a 31% cuando se contrastan las respuestas con las declaraciones emitidas en las mañaneras.

Mientras que 32% de las respuestas de la Sedena son diferentes a lo informado en las conferencias, es el porcentaje más alto en este rubro de todas las instituciones consultadas, advirtió.

La ONG puntualizó que el 3 de junio de 2020, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dijo que en Campeche había un despliegue de 3 mil 136 elementos por parte de la Sedena. Cuando se le preguntó a dicha institución sobre el número de elementos en la entidad, respondió que había mil 363.

Otro ejemplo se dio el 11 de marzo de 2021, cuando el Presidente afirmó que cada instalación de la Guardia Nacional en Sonora costaría en promedio 25 millones de pesos. A solicitud de información, la institución respondió que el gasto fue en realidad de 34 millones 299mil 400. La SSPC entregó en 38% de los casos datos completos sobre lo solicitado, pero al contrastar las respuestas con las declaraciones emitidas en las conferencias, el porcentaje de coincidencia es de 33%.

El 17 de diciembre de 2019, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, mencionó que había 50 regiones prioritarias donde se concentraba la mayor cantidad de homicidios en cifras absolutas en el país. Al preguntarle a la SSPC sobre el número de regiones prioritarias, respondió que no había hallado la información en ninguna de sus bases de datos, señala Causa en Común.

Por su lado, la Semar en 54% de los casos entregó información completa; sin embargo, dice el informe, el porcentaje de coincidencia se reduce a 36% cuando se contrastan las respuestas con las declaraciones emitidas en las conferencias.

“El 22 de marzo de 2023, el secretario de Marina informó que 59% de los 177 mil 719 millones de pesos recaudados en las aduanas del país durante enero y febrero de 2022, correspondía a la Semar. Se le preguntó a la institución y ésta contestó que dicha información no existía dado que la Semar no estaba facultada para recaudar en las aduanas”, ejemplifica la ONG.

La Segob en 52% de los casos entregó información completa; el porcentaje de coincidencia con las conferencias de prensa es de 40%. La Guardia Nacional, a su vez, entregó datos completos en 77% de los casos, aunque el porcentaje de coincidencia se reduce a 49% cuando se contrasta con las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa. Además 25% de sus respuestas no coinciden con las declaraciones de prensa.

“El 20 de julio de 2020, el comandante de la GN dijo que se habían capacitado a más de 25 mil elementos en el curso de formación inicial. Cuando se preguntó a la GN sobre el número de elementos capacitados en este curso, respondió que habían sido capacitados 7 mil 666 elementos y que 6 mil 085 estaban recibiendo ese curso”, dice Causa en Común.

Por último, el SESNSP entregó información completa en 29% de los casos y el porcentaje de coincidencia con las mañaneras es de 24%.