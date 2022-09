Da Unison la bienvenida a estudiantes de comunidades indígenas de Sonora

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena - y en seguimiento a las actividades del Programa Especial de Apoyo al Ingreso, Permanencia y Egreso de Estudiantes Indígenas, la Universidad de Sonora dio la bienvenida a más de 400 estudiantes que se integraron a las aulas de la institución este semestre 2022-2; y de los cuales, 190 son alumnos de nuevo ingreso.

Durante la bienvenida, María Rita Plancarte Martínez, rectora de la máxima casa de estudios, presidió el evento, acompañada por autoridades universitarias y estatales, y brindó un cálido mensaje al grupo de estudiantes que también participó en el intercambio de experiencias y convivencia cultural.

Asimismo, la rectora reiteró su interés por apoyar a los grupos originarios, acción incluida en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2025 y que fue aprobada por los integrantes del Colegio Académico para aplicarse este semestre.

“Sepan ustedes que desde el momento mismo en que fueron seleccionados como alumnos de esta Universidad, se han convertido en participantes activos y beneficiarios de los programas y servicios institucionales abiertos a la comunidad universitaria, con todos los derechos y responsabilidades que esto conlleva”, expresó Plancarte Martínez, quien orgullosa narró cuál fue el proceso para que se aprobara el Programa Especial de Apoyo al Ingreso, Permanencia y Egreso de Estudiantes Indígenas.

Además, aseguró que la aplicación de dicho programa no implica diferencias entre unos universitarios y otros, sino que se propician los ambientes y herramientas para estimular el aprendizaje y la comprensión de los recursos académicos en la población estudiantil que no ha tenido un acercamiento previo a los instrumentos pedagógicos y su sustento teórico.

“Todo con el fin de que no haya desequilibrios en el aprendizaje de los diferentes grupos, evitar la deserción y asistir a los alumnos en la construcción de un exitoso futuro profesional, lo que nos abre el camino a la interculturalidad permanente”, añadió.

Además, añadió que por muchos años se ha trabajado para que ser integrante de una comunidad indígena no sea motivo de rechazo en la Universidad de Sonora.

“Nuestra casa de estudios se convierte en el puente que permite el intercambio y posicionamiento de la visión cosmogónica de los pueblos originarios entre las comunidades urbanas producto de la colonización y mestizaje y, en tiempos recientes, de la migración”, enfatizó.

Una deuda histórica de todos

Al evento, en representación de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), estuvo la subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social, María Guadalupe González Lizárraga, quien en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena y de la bienvenida que la Unison hizo a los estudiantes de comunidades originarias de Sonora, mencionó que esta atención es un reconocimiento a la riqueza cultural que tenemos, pero además es atención a una deuda histórica de todos.

“Aprovecho la oportunidad para compartirles que la Universidad de Sonora en este nuevo ciclo estará presente el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2025 impulsado por la Dra. María Rita Plancarte Martínez y rectora de la institución promueve la inclusión para beneficiar a los grupos históricamente marginados, otorgando la misma facilidad que a todos”.



Rectora Universidad de Sonora, María Rita Plancarte Martínez

Señaló que la SEC atiende al menos a 1,316 estudiantes indígenas en 24 de los 72 municipios de la entidad en diversos niveles escolares, pero no es suficiente porque se requiere la atención en su lengua materna, para lo cual la mayoría de los docentes no están preparados y no se enseña en su lengua materna, sino en español.

Y confió en que acciones como la emprendida por la Universidad de Sonora se amplíe en otras instancias para atender, de acuerdo con su enfoque social, la presencia de estos jóvenes en todas las licenciaturas que ofrece la institución.



Diversidad cultural

En su momento, la directora de Apoyo a Estudiantes, María Olga Quintana Zavala, resaltó la política de apoyo de la Universidad de Sonora hacia todos los integrantes de los pueblos originarios que estudian en los seis campus de la institución.

Mencionó a las comunidades Yaqui, Mayo, Tohono O’odham, Comca’ac, Mixteco, Zapoteco, Triqui, Chinanteco, Huasteco, Kakapú, Mazahua, Nahia, Otomí, Popoluca, Tarahumara y Tzotzil, entre otros.

Al menos, dijo, son quince los grupos que representan una gran diversidad de culturas, lenguas, tradiciones y estilos de vida que están representados en las aulas de esta universidad donde se cuidará su estancia y camino por su preparación profesional respetando sus derechos a la educación y a sus derechos humanos.

Durante la ceremonia, acompañaron a la rectora Plancarte Martínez la vicerrectora de la Unidad Regional Centro (URC), Luz María Durán Moreno; la vicerrectora de la Unidad Regional Norte (URN), Leticia León Godínez; y el secretario de unidad de la Unidad Regional Sur (URS), Modesto Barrón Wilson. Como invitados especiales, la secretaria de Turismo en el Estado, Célida López Cárdenas y el subsecretario de educación media superior y Superior, Rodolfo Basurto Álvarez.



Reconocen oportunidad para estudiar

Por su parte, Zacarías Neyoy Yocupicio, integrante de la comunidad mayo y padre de familia de dos jóvenes que cursan en Hermosillo las licenciaturas de Ciencias Nutricionales y de Psicología, resaltó la trascendencia que adquiere el hecho de que un joven originario de una comunidad indígena logre llegar a la universidad, pues representa para ellos una experiencia de vida inexplicable que conlleva una serie de cambios.

“Cada quien vive una experiencia única y cada quien hace de esa experiencia el éxito que trae en su mente, que trae en su corazón, que trae en su sangre por el impulso de sus abuelos, de sus padres y de toda la comunidad” apuntó.

La experiencia universitaria para los jóvenes indígenas implica enormes sacrificio y retos que empiezan con la mudanza y cambio de contexto, el proceso adaptación a la dinámica de una ciudad “y los únicos que harán valer ese sacrifico, son cada uno de ustedes”, dijo a los más de 300 estudiantes presentes en el evento.

Otra de las intervenciones estuvo a cargo de Karin Aisslin Santos Cayetano, proveniente de la comunidad de Altavista Tanchahuil San Antonio, en el estado de San Luis Potosí, es hablante de la lengua Tenek y actualmente cursa el primer semestre de la Licenciatura en Finanzas.

Sobre los motivos que la hicieron salir de su estado y venir a Sonora, dijo “estoy aquí porque quiero progresar en la vida, porque quiero recibir una educación digna, de calidad y también porque la Universidad de Sonora, mi universidad y la de mis compañeros aquí presentes, toma en cuenta la inclusión a nosotros, quienes venimos de pueblos indígenas y con certeza lo digo, son pocas universidades las que ofrecen relevancia a los pueblos indígenas”, apuntó.