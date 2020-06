Curva epidémica del Valle de México está estancada: López-Gatell

Luego de que la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano informó que aplicará 2 mil 700 pruebas diarias para detectar Covid-19, como parte de una estrategia de detección, protección y resguardo de pacientes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez celebró que se incremente el número de pruebas, pero no como una medida única para controlar la epidemia, sino como parte de un programa integral.

“Existe el famoso mito de que el número de pruebas que hizo Corea le llevó al éxito de control, no funciona así, porque todo depende de cómo se usan las pruebas, puedo hacerle a cada uno y eso no llevará al control epidemiológico, pero en este programa que se basa en un modelo esencial y cada prueba tiene un significado, entonces es relevante, agregar pruebas para hacer más efectivo un modelo bien planeado, qué bueno que haya, pero hacer pruebas por hacer no tiene sentido alguno”, destacó.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la curva epidémica del Valle de México está estancada y se ha visto rebasada por las predicciones de los modelos matemáticos. “El punto máximo sería el 7 de mayo, cosa que ocurrió, pero la predicción quedó rebasada porque hay persistencia, llevamos cerca de 18 días en donde se ha estancado el descenso de la curva, no tiene un patrón descendente, está en una meseta”, dijo.

En este sentido, celebró las acciones que realizará el gobierno de México para hacer frente a la pandemia, entre las que se incluye un aumento en el número de pruebas diarias que se practican en los capitalinos.

“Esto es importante porque ante esta realidad es que el programa tiene una relevancia extrema, es desde nuestro punto de vista es una de las respuestas más integrales y oportunas ante una realidad epidémica”.

