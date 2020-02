Cuestionan niños a AMLO sobre derechos de la niñez en conferencia de prensa

Después de que ayer lunes no pudieron preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia de prensa, niños de la plataforma de noticias “Periscope Espacio”, de Xalapa, Veracruz cuestionaron al Ejecutivo federal sobre los derechos de la niñez.

En Palacio Nacional, Bruno Segura, de 10 años, e integrantes de la plataforma, pidió el apoyo al presidente para que el único espacio radiofónico estatal que había en Veracruz para niños siga al aire, por lo que el Ejecutivo ferderal se comprometió a hablar con Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, a que se mantenga el programa.

“Que se mantenga el programa, que no se cancele el programa, además ahora la ventaja de que hay más posibilidades de comunicarnos que antes. Antes solo eran los periódicos, la radio y la televisión, ahora están las redes sociales, las benditas redes sociales, ahora todos podemos comunicarnos a través del internet, claro no tiene el internet todo el alcance porque en Veracruz que tiene 212 municipios, la mitad de los municipios no tiene las posibilidades de comunicación por internet, a veces ni en las cabeceras municipales, en Veracruz y así pasa en Oaxaca y así pasa en la mayoría del país”.

Aseguró que una de las medidas que su gobierno está impulsado para mayor comunicación de la población “es que hay un programa que va a permitir tener internet en todos los pueblos para que todos los niños puedan comunicarse; que sigan existiendo los periódicos, no pueden desaparecer, son muy importantes, que siga existiendo la radio que se escucha mucho, es el medio que más se escucha en las comunidades aparatadas y que siga la televisión”.

Señaló que en los últimos años, los gobiernos promovieron la televisión de paga “y no todos tienen posibilidad de pagar el servicio” .

Ante la pregunta de Fidel, de siete años, de cómo la 4T mejora la vida de la niñez, Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno está mejorando la vida de la niñez de los mexicanos para que no haya pobreza en el país “y que todos los niños puedan alimentarse bien y puedan ir a la escuela y puedan estudiar y terminar una carrera”.

Exhortó a los niños a portarse bien, a hacerles caso a las mamás y a los papás, “sobretodo a las mamás y divertirse jugar, porque el juego para los niños es como el trabajo para los adultos, es importante”.

cg