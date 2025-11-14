Como “manifestación de la derecha” catalogó la presidenta Claudia Sheinbaum la protesta convocada por la Generación Z para el sábado 15 de noviembre en distintos puntos del país.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, cuestionó las movilizaciones y el paro de 48 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) porque, aseguró, “hay diálogo”.

“¡Qué necesidad hay de esta manifestación! Además, a dos días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así”, dijo.

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, acusó en su intervención que la marcha de la Generación Z no es una manifestación orgánica, sino que es pagada e impulsada por la derecha internacional. Afirmó además que militantes del PAN y PRI, así como el empresario Ricardo Salinas Pliego, se han subido a esta campaña.

El presentador del “Detector de mentiras” aseguró que el costo de esta estrategia digital asciende a más de 90 millones de pesos.

“Se dice que quienes convocan son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, la Generación Z, y que esta convocatoria es orgánica, surgida en redes sociales, pero es mentira; se trata de una convocatoria inorgánica pagada con la participación de la derecha internacional con redes sociales operadas desde el extranjero, generadas en el momento con otras cuentas que apoyaron a la oposición y que participaron en las campañas de mentiras con las narcoetiquetas en 2024.

“También se evidenciará cómo panistas, priistas y hasta el empresario Ricardo Salinas Pliego han utilizado a la Generación Z y se han montado en esta campaña”, expuso.

Dijo que, pese a que la marcha del 15 de noviembre se promovía originalmente como pacífica para solicitar la revocación de mandato, en los últimos días se han publicado imágenes hechas con inteligencia artificial en las que aparece el Palacio Nacional incendiado.

Señaló que a partir del 1 de noviembre, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de manera sincronizada las comunidades y páginas cambiaron el motivo de la marcha en torno a este suceso, dejando en segundo plano la revocación de mandato.

La presidenta Sheinbaum pidió en ese marco que haya un deslinde claro de quienes realmente buscan expresar inconformidades legítimas y quienes intentan promover actos violentos.

A pregunta expresa sobre que en redes sociales se han difundido publicaciones que muestran “manuales” para derribar vallas o usar sustancias corrosivas en protestas, Sheinbaum Pardo lo consideró como algo preocupante.

Sostuvo que la convocatoria de esta manifestación parece haber sido manipulada, pues los jóvenes que originalmente impulsaban el movimiento ya se deslindaron.