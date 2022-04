Crónica: “Si aplican una quinta vacuna, me la pongo”

Acompañada de su madre e hija, Carmen Sánchez salió con tiempo desde su casa en Iztapalapa para llegar temprano a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y aplicarse la vacuna juntas, antes de que el recinto se saturara. Contrario a su pronóstico, el último día de la jornada de vacunación contra Covid-19 se llevó a cabo en tranquilidad y con poca afluencia de gente.

“Si a mí me dicen que me van a aplicar una quinta o una sexta [vacuna], yo me la voy a poner, a mi hija también y a mi mamá, porque queremos estar protegidas”, asegura Carmen a EL UNIVERSAL mientras camina empujando la silla de ruedas de su madre, quien tiene 82 años y no se ha infectado de coronavirus desde que inició la pandemia.

Familias, jóvenes y, en su mayoría, personas de la tercera edad, que no tardaron más de tres minutos en ingresar, completaron el registro del formulario de aplicación de la vacuna en la entrada de la puerta 7 del recinto para participar en el Operativo Abril, campaña de salud que inició el día 11 de este mes con el objetivo de inocular a personas mayores de 18 años que no han recibido el refuerzo y rezagados.

Ana Rosa Carrión también llevó a su madre a que le aplicaran el refuerzo, pues ella considera “importantísimo” mantenerse protegidas contra el virus.

“Yo, gracias a Dios, nunca me enfermé. Me siento bien, plena de mis facultades y me seguiré vacunando y cuidando las veces que tenga que hacerlo”, asegura la mujer de 84 años.

Al otro lado de la Ciudad, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, la situación es similar, pues las largas filas de espera que se generaban desde el inicio de la aplicación de biológicos han terminado. Parejas de la tercera edad esperan pacientemente su turno para recibir una cuarta dosis o refuerzo con Sputnik V.

“No soy partidaria de ellos, pero el gobierno de la Ciudad hizo muy bien en poner a nuestro alcance la cuarta dosis a tan poco tiempo de las otras, pero yo tengo dos niñas menores de 14, a una ya le dio Covid-19 y quisiera que así como yo tuve la fortuna de recibir mis cuatro dosis, y en situación de rezago, mis niñas puedan vacunarse pronto para no tener miedo de llevarlas a pasear a lugares concurridos”, pide María Elena Torres a las autoridades de Salud de la Ciudad de México.

La señora Torres acudió con sus papás, de 87 y 78 años. “Mi hermano tuvo un cuadro muy grave de neumonía, lo tuvieron que intubar y murió en la clínica, fueron menos de dos semanas de agonía y sólo pudimos verlo ya cremado.

“Yo estuve incrédula del virus hasta que nos pasó eso, pero ahora mi familia completa está vacunada de chile, mole y pozole, con Sputnik, Astra y creo que hasta la vacuna de China. Lo importante es tenerla, aunque faltan mis niños de 11 y 12 años”, cuenta.

En el Informe Técnico Diario, la Secretaria de Salud informó que en lo que va del Operativo Abril se han aplicado 3 millones 564 mil 781 vacunas contra el coronavirus, de las cuales, 3 millones 347 mil 810 fueron refuerzos; 104 mil 528 personas iniciaron con su esquema de vacunación y 112 mil 443 lo completaron.

Al corte de este sábado, suman 197 millones 496 mil 797 biológicos suministrados a 85 millones 767 mil 339 personas en todo el país. Del total, 44 millones 213 mil 119 corresponden a refuerzos, dio a conocer la dependencia.

“Ya salgo con confianza a las plazas, hasta me fui a Acapulco en Semana Santa, pero quiero la misma posibilidad para mis hijos”, subraya la señora Torres.

“Los esquemas completos de vacunación deberían ser para todos”, sugiere a las autoridades de Salud de este país.