Con un poco de frío y ante la luna blanca del 6 de enero, niños y niñas fueron llegando desde la madrugada a Palacio Nacional como invitados especiales para celebrar el Día de Reyes en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde hubo consejos, autógrafos y juguetes.

Contentos de ver a la Presidenta de México en sus vacaciones y con la expectativa de “una sorpresa”, los menores esperaron entre risas, llanto y sueño, para después tomar el micrófono e interpelar a la Titular del Ejecutivo con una pequeña lluvia de preguntas.

“Se están aburriendo aquí los niños y las niñas”, soltó Sheinbaum Pardo para apresurar la conferencia. El pequeño Julián fue el primero en animarse a preguntar: “¿Cuál va a ser su mensaje para los niños de regreso a clase?”.

“¡Ah! Bueno, ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y sus papás, y para ellos, ese es un regalo de Día de Reyes.

“Y también todo lo mejor para las niñas y los niños de México, todo lo mejor: que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas. Y que los queremos mucho, mucho, mucho”, respondió la Mandataria federal.

La pequeña Ivana, hija de la periodista Shaila Rosagel, tomó el micrófono para cuestionar a Sheinbaum Pardo en dos ocasiones: “¿Qué te trajeron los Reyes?”.

“A ustedes el día de hoy, la alegría de la mañanera hoy”, contestó la Presidenta con una sonrisa.

La segunda pregunta de Ivana llegó: “¿Por qué quitaste los dulces [de las escuelas]?”.

“¡Ah, ya sabía que venía esa pregunta! Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño. Son ricos, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces pueden comer dulces, pero supervisados por sus papás en su casa. ¡Pero en la escuela comida saludable!”, respondió la Titular del Ejecutivo federal.

A pregunta del pequeño Manuel, Sheinbaum Pardo expresó sus felicitaciones a todas las niñas y niños de México.

“Los queremos muchísimo, muchisisisísimo”, externó Sheinbaum Pardo. “Yo también”, le respondió el niño Manuel.

Después de casi 50 minutos de escuchar temas como la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, la intervención de Estados Unidos a ese país sudamericano, la disminución de los homicidios, así como menciones a Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, por fin llegó la tan esperada sorpresa: un ensamble musical y rosca, así como la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llegaron con juguetes al Salón Tesorería.

Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron con sorpresas para los niños que acudieron a la conferencia presidencial en el Salón Tesorería. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Un pequeño bailarín se movió al ritmo del son “los enanitos vienen del río, pidiendo capa que tienen frío”. De pronto los invitados especiales ya estaban mostrando sus mejores pasos a un lado de la Presidenta, quien sonreía.

Los tres Reyes Magos aligeraron la conferencia matutina de la Mandataria, que todos los días se llena de preguntas y respuestas.

“Llegaron los Reyes Magos a la mañanera! ¡Melchor, Gaspar y Baltasar!”, celebró Sheinbaum Pardo desde el atril presidencial.

Pelotas, muñecas, juegos de boliche, raquetas y otros juguetes pusieron una sonrisa en el rostro de los niños.

El pequeño Julián no desaprovechó la oportunidad de acercarse a la Mandataria para que le diera un autógrafo: “Ponle para Juli. J-u-l-i primero y tu firma”.

A la Presidenta también le tocó el librito Cómo Llegó el Fuego al Mundo como regalo de Reyes.

Después vinieron las fotos, la partida de rosca y el atole de cajeta junto a quienes asistieron a Palacio Nacional y el equipo de comunicación y logística presidencial.

Para quienes estaban con el pendiente, a Sheinbaum Pardo no le tocó el niño en la rosca, pero confían en que haya tamales para el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

En el Día de Reyes, la Titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno tiene el interés de impulsar la educación para los menores, y “que tengan lo suficiente para ir a la escuela”.

“Y sobre todo el amor, el cariño que viene de la familia, pero también el ambiente que se crea alrededor de las niñas y los niños, que es muy importante.

“Y la salud, el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que lo que busca pues es la salud de las niñas y de los niños”, declaró.

Comentó que en el marco de la Copa FIFA 2026 se harán muchas canchas de futbol para incentivar el deporte en favor de los niños, niñas y adolescentes.

Los pequeños aprovecharon para saludar y abrazar a la Presidenta, hacerle preguntas e incluso pedirle autógrafos. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL