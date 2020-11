Coronavirus. AMLO descarta cambios en estrategia, pese a 100 mil muertos

Al llegar a los más de 100 mil muertos por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hacer un cambio en la política para atender la pandemia, pues aseguró que lo que se ha hecho “ha dado resultados” y destacó el trabajo realizado por las autoridades sanitarias, como el subsecretario Hugo López-Gatell, quien aseguró “ha hecho un trabajo extraordinario”.

“Lo que se ha hecho ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido, y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio, quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos.

“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, lo han hecho muy bien, los médicos, las enfermeras, muy bien, los responsables de llevar a cabo esta estrategia son los mejores del mundo. Nunca se habían tenido un secretario de Salud con tanto conocimiento, se llegó al extremo y eso se les olvida en el periodo neoliberal, de que fueron secretarios de Salud eran abogados, economistas. El subsecretario Hugo López-Gatell ha echo un trabajo extraordinario", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que grupos, que calificó como sus adversarios, no toman en cuenta que su gobierno heredó un sistema de salud totalmente destruido de gobierno anteriores.

“Y que en poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y se tomaron las medidas acertadas. Cuando se llamó a la gente para que se cuidara en sus domicilios, y que no nos pasó como en otros países, en donde no había camas, no había ventiladores”.

“Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.

