Corcholatas panistas piden apoyo para 2024, afirman que sus gobiernos son los mejores

Las corcholatas panistas pidieron el apoyo de la ciudadanía de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Durante el foro "cambiemos México, Sí hay de otra", los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos, y de Yucatán, Mauricio Vila, así como el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel y el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, todos aspirantes al Ejecutivo Federal, dijeron que los gobiernos del PAN son los mejores del país.

"¿Se puede ganar a Morena? Claro que se puede, sí se puede, y sí hay de otra con Acción Nacional", declaró Creel Miranda, en el evento realizado en un centro de convenciones ubicado al sur de la Ciudad de México.

El líder del recinto Legislativo de San Lázaro, señaló que si su partido lo postula en 2024, trabajará "para hacer posible lo que parece imposible".

"Tengo bien puesta la camiseta, y les digo algo, a mí no me gustan los que se cambian de camiseta, yo no me la quito. Aquí estamos, jefe Marko, para lo que usted me necesite, de soldado raso o capitán", aseveró.

Antes una 350 personas, Mauricio Vila, dijo que "no importa quién será el candidato o candidata, lo importante es replicar los gobiernos de buenos resultados".

Afirmó que Yucatán es la entidad más segura del país, porque se logró arraigar a sus policías locales.

Detalló que a diferencia de otros gobiernos, en esa entidad pasaron de tener 2200 a 7 mil cámaras de seguridad, se invirtió en helicópteros, lanchas para hacer recorridos de vigilancia, y patrullas.

Expuso que además, los policías tienen salario por encima de la media, seguro de gastos mayores, cotizan en Infonavit para poder adquirir una vivienda, e incluso, tienen acceso a becas en las mejores universidades de la entidad.

"Hijo de policía que lo aceptaron en cualquier universidad del estado, le damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura, y 2800 pesos para gastos, así las y los policías. Entonces, ahora los policías saben que si hacen bien su chamba, tienen buenos incentivos, y piensan en su familia antes de aceptar ofertas de los malos", puntualizó.

"México tiene que despertar", dice Maru Campos

Por su parte, Maru Campos llamó a construir un proyecto de unidad que sea por el bien del país. Dijo que "México tiene que despertar", y señaló que para ello "debemos demostrar que nuestros gobiernos humanistas son lo mejores".

En esa materia, destacó que en Chihuahua han sacado de la pobreza extrema a más de 75 mil personas, de acuerdo con el propio Coneval.

Agregó que pese a la crisis del agua, recientemente lograron brindar el servicio de agua potable a más de 50 mil personas, y que recientemente se creó la Agencia Estatal de Energía para incentivar la inversión en la entidad.

"Los buenos gobiernos sí son posibles, ese es el mensaje para allá afuera, que sí hay de otra", dijo.

"Estamos en un país de fantasía"

Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal, advirtió que en México "estamos en un país de fantasía".

"Nos dicen que estamos bien y no es cierto, estamos en una crisis, hay pobreza y desigualdad, hay violencia, hay inseguridad, y hay una baja autoestima colectiva, hay tragedia política porque quien ganó dilapidó el poder, ahora debemos ver quién va a resolver esto, México tiembla todos los días, tiembla cuando una familia no tiene para sus medicinas, cuando un mexicano no tiene trabajo, tenemos que descender la alerta sísmica", declaró.

Por ese motivo, aseguró el legislador, "la solución está en el valor de la unidad".

"Alguien de nosotros va a tener que encabezar un gobierno de reconstrucción, por el desastre que están dejando actualmente. La primera alianza que requerimos es con la ciudadanía, ya después vendrán las de los partidos, lograremos esa alianza con los ciudadanos a través de gobiernos honestos", declaró.

En el evento, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, cuestionó la política social de esta administración, y sostuvo que no vela por los pobres.

"Se dijo que primero los pobres y hoy sabemos que hay cuatro millones de nuevos pobres. Nos cuestionan que no creemos en los programas sociales, claro que sí, pero en programas que le den alas a la gente, que los impulsen, no un modelo clientelar".

El líder albiazul, aseguró que el modelo de gobierno de su partido "sí da resultados". Dijo que en 2024 "se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, por lo que llamó a los ciudadanos a votar por el PAN.

"Nuestros gobiernos no son perfectos, tenemos errores, pero sin lugar a dudas son los mejores del país, y por eso venimos aquí a decirle a México que sí hay de otra, hoy le decimos a todo México, ánimo, ánimo porque en el 2024 sí hay de otra, y esa otra es con Acción Nacional", concluyó.

