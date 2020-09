Cooperación se dará pero sin sometimiento: Ramírez Aguilar

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), afirma que ha convocado a un pacto de debate político propositivo, para que todo lo urgente se pueda deliberar, y que en tribuna no se caiga en mezquindad, sino en la construcción de una mejor sociedad.

Los actuales "son momentos complicados por las crisis de salud y económica", y para responder ante ese panorama propone que haya una respuesta colegiada de "solidaridad, de reconciliación nacional", y señala que "el Senado es un espacio adecuado para impulsar dicha disposición de encuentro en lo esencial, pues se trata de la casa de los consensos, de sumar, en la que se albergan todas las expresiones ciudadanas". En ese sentido, llama a que "los procesos electorales no sean motivo de no avanzar en nada".

Entrevistado en la sala de juntas de la mesa directiva, que preside desde este 1 de septiembre, Ramírez Aguilar dice que la Cámara Alta "debe estar en su papel de legislar, y si no podemos evitar hablar de la política electoral, ésta debe estar en segundo término". Indica que en lo urgente que se deben concentrar los senadores y senadoras figuran las reformas al poder Judicial, la discusión de cannabis, así como la eliminación del Fuero.

De la relación con el poder Ejecutivo expresa que será "estrictamente republicana, de colaboración y de respeto en nuestras decisiones; de cooperación, pero sin sometimiento. Debemos estar juntos a favor del desarrollo de México", dice.

Ante la necesaria austeridad para 2021, después de dos años de recortes en el gasto del Senado, Ramírez Aguilar advierte que no se deben restar recursos esta vez, ya que en ese caso se pondría en riesgo la eficacia de legislar. "Tuvimos una solicitud respetuosa de poder disminuir más nuestro presupuesto, y yo creo que más de lo que hemos disminuido ya no se puede".

Eduardo Ramírez Aguilar fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, desde el inicio de la legislatura, hace dos años, y operó como vice coordinador político de Morena, tarea en la que trabajó en la búsqueda de consensos con representantes de los grupos parlamentarios, además de que llevó el pulso de las sesiones, mientras que el coordinador de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal Ávila, se ocupaba en otros frentes de acción.

Ha sido diputado federal, presidente del Congreso de Chiapas, alcalde de Comitán, casi diez años militante del Partido Verde Ecologista de México, y desde 2018, de Morena. Fue secretario general de Gobierno con el actual senador Manuel Velasco Coello, quien es líder de la bancada del PVEM. A Eduardo Ramírez Aguilar se le llama también Jaguar Negro, a partir de que en una visita a lacandones, el grupo avistó un felino de este tipo que rara vez se encuentra y como corresponde a su naturaleza no los atacó porque no se sintió en peligro. Tras ese desenlace los nativos politeístas realizaron una ceremonia dedicada a su visitante.

¿Cuál es su compromiso como presidente del Senado?

--Siento una gran responsabilidad, gran compromiso con la patria. Entiendo los momentos que me tocan vivir en frente de unas crisis de salud, económica, que ha colapsado a muchas familias en su economía.

Hay muchas iniciativas, muchas leyes que deben discutirse a la brevedad como es el tema del Fondo de Retiro que es urgente y necesario. Como presidente del Senado tengo el compromiso firme de llevar a buen destino las sesiones, de encontrar los puntos de coincidencia para no detenernos. Tenemos de septiembre a diciembre, que ya no lo cuento como tal, y nos vamos a un receso y viene de frente el proceso electoral más grande en la historia de México.



¿Este 7 de septiembre empieza el proceso electoral?

--Se instala la jornada electoral en el INE. Sin embargo, el calor político se va a vivir el siguiente año y será una efervescencia sin precedente. No debe haber una parálisis legislativa y debe haber consenso y que los procesos electorales no sean motivo de dilatar todo y no avanzar en nada. sería muy lamentable para México muy lamentable en estos momentos de solidaridad y mucha responsabilidad en el ámbito de nuestras funciones.

¿Las fuerzas políticas en la efervescencia electoral toman las cámaras como espacios de resonancia para sus asuntos?

--Sí, son cajas de resonancia. Yo he convocado a los compañeros a tener un pacto de debate político para que todo lo que sea urgente para el país se pueda deliberar, y aquello que se tenga que discutir darle la posibilidad en las tribunas, y que sean los propios grupos los que tengan un debate propositivo que no se caiga en la mezquindad sino más bien en la posibilidad de construir una mejor sociedad más informada.

¿El Senado debe funcionar como poder legislativo y como caja de resonancia electoral?

--Debe estar en su papel de legislar. No podemos evitar hablar de la política electoral, pero eso debe ser segundo término. Hay que concentrarnos en las reformas que vienen para México como la del poder judicial, la discusión de cannabis, la eliminación del fuero .

¿El Senado es una institución al tamaño de los retos?

--Recibo una institución caminando con gran transparencia en los asuntos legislativos, con una gran conducción de la ex presidenta Mónica Fernández Balboa, a quien le tocó enfrentar parte de la pandemia. No fue fácil. Se condujo con eficacia, profesionalismo, talento. Nos toca hacerlo con la mayor transparencia, el mayor compromiso, pero fundamentalmente con la mayor conciliación.

Son momentos de solidaridad, reconciliación nacional con muchos grupos. Esta es la casa que puede sumar y albergar a todas las expresiones ciudadanas.

¿El Congreso digital se coronará con una reforma?

--Es una reforma necesaria, urgente para el Congreso a fin de tomar decisiones digitales, llevar a cabo reuniones de comisiones, votar en forma digital algunas leyes secundarias. Tenemos que actualizarnos, esta nueva normalidad llegó para quedarse cuánto tiempo no lo sabemos.

Emigrar a las plataformas digitales nos va a dar la posibilidad de construir mayores acuerdos y no esperar a las presenciales para ir deliberando. Hoy tenemos mucho rezago legislativo, no por desidia, sino por la contingencia sanitaria.

¿Las comisiones andan medio flojas?

--Yo las evaluaría con una buena calificación

¿En materia de austeridad, después de dos años, el Senado va a seguir dando rebanadas de presupuesto?

--Tuvimos una solicitud respetuosa de disminuir más nuestro presupuesto, yo creo que más de lo que hemos disminuido ya no se puede. Con lo que se tiene actualmente puede caminar el Senado. De ir a una parte más austera pondríamos en riesgo la propia vida laboral de esta institución. Con el presupuesto del año pasado podemos salir el 2021, más o menos, construir y no paralizar el Senado. Tener un gasto menor es caminar apenas. Consideró que no es políticamente correcto mantener a un poder Legislativo con recursos muy limitados.

¿En qué momento regresarán en su totalidad los trabajadores del Senado?

--Hasta que tengamos las recomendaciones del Consejo de Salubridad General

¿No realizar viajes internacionales son oportunidad de ahorrar?

--Este año no hubo ese ejercicio y el recurso se destinó para la Secretaría de Salud y la UNAM para trabajos de investigación y encontrar las posibilidades de una vacuna contra el Covid-19.

¿Para 2021 los viajes internacionales van a hacer anécdota?

--Serán anécdotas, como parte de un pasado, pero una vez regresando a la normalidad creo que se vuelven a hacer los ajustes presupuestales para que se tenga la posibilidad de seguir construyendo esa política exterior qué ha caracterizado a México.

¿Mediante plataformas digitales se pueden reunir personas de todos los países?

--Hemos emigrado para allá y creo que tendrán que valorarse estas estrategias.

¿Se pueden llevar a cabo foros nacionales a distancia y ahorrarse múltiples gastos?

-- Yo creo que hay que venir al Senado. Este es un recinto en el que hay que discutir los temas de trascendencia nacional qué le son urgentes al pueblo de México. Nada mejor que confrontar las ideas y sacar conclusiones entre las personas que posicionan, entre los legisladores que discuten, y con ello traemos conclusiones a favor de todos los mexicanos.

¿Cuáles figuras lo inspiran?

--Belisario Domínguez, un hombre que supo enfrentar una realidad contra la dictadura, el golpe de Estado del usurpador Victoriano Huerta. Defendió muy bien el pensamiento maderista de Pino Suárez y eso lo llevó a la muerte.

No tuvo por desgracia la oportunidad de pronunciar su discurso en tribuna, lo llevó a una imprenta para que se lo publicarán. Sacó varios ejemplares y los regaló aquí en la Ciudad de México, terminó en su asesinato. Ese tipo de hombres dejan en la historia un gran legado. Como comiteco, como chiapaneco siento ese deber.

También me inspiro en el pensamiento de otro senador destacado como es Emilio Rabasa, un jurista constitucionalista que hacía mucho análisis en el Derecho Constitucional. Vivió en su época algunas formas de cómo México se iba transformando. Le tocó estar con la parte porfirista, con los siguientes gobiernos y llevó a una institución como el Senado, a él le tocó ser vicepresidente, y entendió muy bien su momento. De aquí salieron grandes conclusiones, como es La Constitución y la Dictadura, un libro apasionante que él escribe, en el que ya habla de los partidos políticos, de que muchas veces la Constitución no se cumple a cabalidad en los diferentes poderes. Hace un análisis profundo de ello.

Estos dos personajes me sirven para normar un criterio y conducirme con estatura y responsabilidad.

¿En su mensaje de ascenso a la presidencia usted habla del equilibrio entre poderes, cómo será la relación con el Ejecutivo?

--Habrá una relación estrictamente republicana, de colaboración y respeto en nuestras decisiones; de cooperación, pero sin sometimiento, y de conducción nacional en el desarrollo de México, que es por lo que debemos estar juntos. Hay que salvaguardar la Constitución política y velar porque este órgano colegiado mantenga esa autonomía constitucional, protegiendo a cada uno de sus miembros.

¿No tuvo unos 12 votos de la gente de casa, cómo ve esta circunstancia?

--Entiendo las posturas, sus definiciones, entiendo su molestia. Incluso he tratado de buscar a cada uno de ellos, lo voy a seguir haciendo, quiero construir, no soy una persona que me quedo con agravios. Nunca he visto a la política en la parte personal. Creo que la política es la discusión pública, y como cosa pública podemos estar o no de acuerdo, pero si ya tiene uno una responsabilidad, buscar tanto a los que coinciden con uno, como a los que no.

¿Listo para conducir el pleno en el que hay expresiones bravas?

--El oficio político debe imperar, a ese tipo de expresiones hay que ponerle tolerancia y sabiduría para seguir teniendo una buena conducción.

¿Tiene amigos interlocutores en cada bancada?

--Por supuesto. Tengo una muy buena relación, tengo muy buenos operadores en cada uno de ellos, que nos ayudan a destrabar temas que son urgentes para el Senado.