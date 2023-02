Tunden en redes a cónsul Isabel Arvide por hablar de lealtad y no capacidad, en respuesta ante tragedia en Turquía

La consul mexicana en Estambul, Turquia, Isabel Avirde, fue cuestionada por la negativa a los Topos de México, luego de que la brigada la buscara para apoyar en las labores de rescate tras el sismo de 7.8 grados ocurrido en la región de Turquía y Siria.

La consul dijo en un tweet que borró minutos después de su publicación: " A mí??? Cuándo??? Por qué??? Yo no soy la instancia".

El conflicto generado en la red social de Twitter escaló a usuarios quienes cuestionaron su capacidad sobre la ayuda humanitaria en sucesos como el reciente terremoto, por lo que ella contestó:

"En mi caso es 100 % lealtad, siempre".

En mi caso es 100% lealtad, siempre. https://t.co/V0hGSkZY3W — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) February 7, 2023

Tras dicha respuesta, usuarios en las redes sociales criticaron la capacidad de la cónsul de México en Estambul.

"Nos deja claro que es 0% calificada para su encomienda, su altanería, bajeza y poca categoría nos lo confirma", "0% capacidad, no era necesario hacer esa aclaración, era evidente", "No necesita decirlo, se nota que no tiene capacidad alguna para ejercer el puesto", fueron algunos de los comentarios.

Ante la situación, Topos México buscó apoyo en presidencia. "¿Cómo podemos coordinarnos con ustedes para brindar la ayuda a Turquía junto a SEMAR, SEDENA, SRE" escribieron en su cuenta oficial.

@m_ebrard, @lopezobrador_ ¿cómo podemos coordinarnos con ustedes para brindar la ayuda a Turquía junto a @SEMAR_mx, @SEDENAmx, @SRE_mx ? Nuestro teléfono de Enlace Institucional: 5554160417 — Topos® México (@topos) February 6, 2023

El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard les respondió: "Amigos ya resuelto el transporte con ayuda de la Embajada de Turquía en México, apoyaremos para pasaportes y visados, nuestro Embajador en Ankara enterado para recibirles y prestarles todo el respaldo necesario".

