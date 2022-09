Cónsul Isabel Arvide alista en Estambul Grito de Independencia "siempre al lado" de AMLO

La periodista Isabel Arvide, cónsul en Estambul, alista el Grito de Independencia este 15 de septiembre, “siempre al lado de nuestro presidente”.

A través de sus redes sociales, la cónsul compartió una foto en la que aparece al lado de una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está dando el Grito de Independencia.

“Preparándonos para mañana, siempre al lado de nuestro Presidente López Obrador VIVA MÉXICO”, escribió la cónsul en Estambul, quien el año pasado, entre los nombres de los héroes patrios, gritó al mandatario mexicano.

"¡Viva López Obrador!": Isabel Arvide lanza arenga dedicada a AMLO

Al conmemorar la Independencia de México el año pasado, las arengas de la cónsul Arvide causaron polémica al nombrar al presidente López Obrador.

“¡Viva López Obrador!”, gritó la también especialista en seguridad ante mexicanos en Estambul.

Un video publicado en su cuenta oficial de Twitter en septiembre de 2021, se ve a Isabel Arvide expresar las arengas, no obstante, éste fue editado al final, sin que se escuche el grito de "Viva" dedicado al Presidente.

En otro video difundido en redes sociales, al concluir el Grito con la mención del presidente López Obrador, se escucharon abucheos y personas que expresaron su descontento ante el acto; incluso, durante la celebración una mujer se acercó para expresarle su descontento.

"Eso no se hace… lo respeto, pero él no va ahí... México no es López Obrador", se le escucha decir a la mujer molesta.

Luego de que el video se hiciera viral, la diplomática dijo haber decidido vivir "entre convicciones y definiciones...de cara a todos los espejos".



Viva México pic.twitter.com/11HzGfye9p — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) September 15, 2021

