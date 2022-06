Consejo Político del PRI cierra filas con "Alito"; renunciar sería de cobardes, afirma

Un día después de que Alejandro Moreno Cárdenas se reuniera con 11 expresidentes del PRI, quienes plantearon su renuncia, el Consejo Político Nacional (CPN) del partido cerró filas entorno al dirigente tricolor.

Arropado por los suyos, en sesión extraordinaria de ese órgano partidista, Moreno Cárdenas recalcó que no renunciará al cargo, porque hacerse a un lado “es de cobardes y desleales”, por lo que enfatizó que cumplirá su mandato en los términos estatutarios en los que fue electo democráticamente.

“Les digo fuerte y claro y de frente al gobierno y a Morena: la voluntad de los priístas no la negociaré nunca, y menos la pondré en duda del mandato que tenemos. (…) Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder, yo me hiciera a un lado de los priístas, yo estoy con los priístas, yo me muero en la raya con los priístas y vamos a ganar con los priistas”, sentenció, ante el respaldo de los consejeros que corearon “duro, duro, duro” y “¡Alito, amigo, el PRI está contigo!”, entre otras consignas.



Acompañado de diputados, senadores, dirigentes estatales y municipales, con la presencia del gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, pero con la notable ausencia de gobernadores y expresidentes del tricolor, salvo Jorge de la Vega Domínguez, el dirigente priista aseguró que el PRI está listo para derrotar a Morena en las elecciones a la gubernatura de Coahuila y el Estado de México en 2023.

“La mejor forma de enfrentar la elección es primero la unidad interna, es trabajo, el programa, el proyecto, la propuesta, pero siempre cerca de nuestra militancia”, enfatizó.

Recalcó que quedaron atrás las épocas en que el Presidente de la República quitaba y ponía a dirigentes nacionales.

“Atrás quedaron las épocas de los arreglos cupulares, hoy en el PRI la militancia tiene voz, y esta dirigencia es producto de su expresión y de su voluntad. Me atrevo a decir que lo más sencillo sería hacernos a un lado y no estar a la altura del priismo nacional, pero aquí de lo que los priístas estamos ciertos es que siempre damos la cara con carácter y con firme convicción”, apuntó.

Alejandro Moreno celebró la reunión que sostuvo el pasado martes con expresidentes del PRI “interesados en fortalecer con su experiencia y trayectoria el trabajo del PRI y la estrategia de cara a los compromisos electorales en el 2023 y en el 2024”.

En este contexto, dio la bienvenida a la crítica constructiva y reconoció que “por supuesto”, la situación del partido siempre será perfectible.

“A partir de las sumas de voces hemos hecho compromisos que hoy demandan que el partido se siga renovando, que siga caminando fuerte hacia el futuro y que adopte mecanismos que nos vuelvan un instituto con mayor fortaleza democrática y con mayor participación e inclusión”, subrayó.

El dirigente tricolor aseguró que el PRI, junto con sus aliados del PAN y el PRD construyen la opción rumbo a las elecciones de 2024, en las que afirmó, “recuperaremos la Presidencia de la República”.

