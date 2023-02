Confrontación por casos de Ovidio Guzmán y García Luna empañan en Diputados conmemoración por el Día de la Fuerza Aérea

La conmemoración por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en la Cámara de Diputados, se vio empañada por la confrontación entre legisladores por diversos temas como la liberación y recaptura de Ovidio Guzmán, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el saludo a la mamá de El Chapo, y el caso García Luna, entre otras cosas.

Durante la sesión de este jueves, la diputada Lilia Aguilar, del PT, fue quien declaró que en dicha efeméride, se debía poner a discusión la seguridad de este país, y acusó al expresidente Felipe Calderón de estar involucrado en el caso García Luna, por la presunta protección al Cártel de Sinaloa.

“Felipe Calderón instauró un narcoestado en este país, y acá a la derecha quieren seguir protegiendo a ese narcoestado y sus complicidades. El juicio de García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala a la que abiertamente aludo para que venga y nos diga cómo avanzó el Cártel de Sinaloa en este país bajo los ojos ciegos aparentemente ingenuos o tontos de su esposo”, declaró.

Lo anterior, molestó a la bancada albiazul, cuyos integrantes comenzaron a gritar “fuera”, “fuera”, “cállate”, “cállate”.

Las diputadas Paulina Rubio y Patricia Terrazas, ambas del PAN, denunciaron violencia política en razón de género al llamarle a una de ellas “la esposa de…”.

“Aquí no hay esposas de, aquí no hay hermanas de, que le quede claro, aquí hay diputadas, les guste o no les guste”, aseveró Terrazas Baca.

Enseguida, Leonel Godoy, diputado de Morena, pidió una moción de orden: “Tiene que ver con los gritos groseros que le están dirigiendo a la diputada Lilia, silencio por favor. Y decirles que no se preocupen, pronto se sabrá lo que era Genaro García Luna, y que me siento honrado de haber sido adversario de Felipe Calderón”.

De inmediato, Jorge Triana, vicecoordinador panista, pidió a Leonel Godoy guardar silencio, pues él también tiene cola que le pisen: “Pedir al equipo de seguridad de la Cámara que revise la cajuela de los diputados de Morena, para ver si no hay alguien de apellido Godoy en ella”, en alusión al momento en que Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal del PRD y hermano de Leonel Godoy, fue ingresado a la Cámara de Diputados en la cajuela de un vehículo para conseguir el fuero constitucional, y que fuera detenido por vínculos con el exlíder de la Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez.

Por alusiones, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, respondió: “Fíjense que me siento muy honrado por haber sido adversario de Felipe Calderón cuando yo fui gobernador de Michoacán, los granadazos, los michoacanazos fue obra de Genaro García Luna porque quería que un cártel se apoderara de Michoacán, ese es el fondo”.

Los legisladores del PAN recriminaron a los guindas por la liberación de Ovidio Guzmán, a lo que la morenista, Susana Prieto, reviró: “Soportamos ya año y medio el saludo a la mamá del chapo y que se liberó a Ovidio, ya Ovidio está preso, ya cambien la página”

Finalmente, la diputada albiazul, Margarita Zavala, aseguró que de 2006 a 2012 “hubo un gobierno valiente que combatió al crimen organizado”.

“No hubo un solo pacto político con criminal alguno, en cambio la ola de violencia que vivimos los mexicanos a causa de una política pública irresponsable, cobarde, cómplice, de abrazos y no balazos, porque no solo los abraza, los libera, los defiende, no los

extradita”, concluyó.

