La integración del Comité de Evaluación de la Reforma Judicial del Poder Legislativo dividió a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes se confrontaron por el mecanismo para realizar dicho ejercicio, establecido en la reforma judicial.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, reveló que Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pretendía que este órgano legislativo nombrara a tres de los cinco representantes de este comité.

“Ahí nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería tres de las cinco personas que van a evaluar. El Senado es el que encabeza la tarea de evaluación, pero yo creo que no es un tema de cuota. Yo creo que es ponernos de acuerdo con los perfiles, que sean de muy alto nivel, que sea gente prestigiada en el área del Derecho, de tal forma que el mensaje sea muy poderoso a la ciudadanía, porque esperan un comité faccioso, un comité de compañeros militantes, cuadros del movimiento, no, no es la intención”.

Lee también Ricardo Monreal acusa a Norma Piña de enfrentamiento entre SCJN y 4T; “ella es parte del problema”, asevera

Dijo que se está en la determinación de “que las personas juzgadoras salgan producto de un proceso de elección, que sean gente de primerísima, las más calificadas, que sean honorables, que garanticen la impartición de justicia”.

Según la reforma al Poder Judicial, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán instalar cada uno un Comité de Evaluación, que se encargará desde la inscripción hasta la selección de postulaciones de candidatos a jueces, magistrados y ministros.

Fernández Noroña adelantó que la redacción de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial se trabajará en conferencia, es decir, senadores y diputados “correrán el lápiz” para tenerlas listas en diciembre próximo para su aprobación.

Dijo que las siguientes reformas por venir se trabajarán bajo este |mecanismo, porque “más ojos ven más que dos y para tener un resultado más sólido”.

Lee también Jueces realizan mañaneras para informar sobre reforma judicial; “están en su derecho”, dice Sheinbaum

Lee también Sheinbaum y Ernestina Godoy vs la jueza Nancy Juárez; el choque por la reforma judicial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc