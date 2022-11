Confirman que propuesta para congelar a consejeros del INE por 10 años será considerada en Plan B

El diputado federal de Morena Hamlet García, integrante del grupo de trabajo para dictaminar la reforma político-electoral confirmó que al interior de su bancada existen 30 iniciativas que ya están en comisiones, a través de la cuales se pretende realizar reformas a leyes secundarias en materia electoral, las cuales están siendo analizadas para integrarse al denominado Plan B.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que entre las más polémicas se encuentra la de prohibir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), postularse para cargos populares durante 10 años posteriores a su salida del órgano electoral, y que tampoco podrán trabajar en otros órganos comiciales por un periodo de tres años.

“Ya hay barreras para entrar, a mí no se me hace desmesurado que también para salir haya restricción, ¿si hay para entrar, porque no va a haber para salir?”, cuestionó.

El legislador explicó que el periodo de 10 años aplicaría solo para los consejeros electorales, mientras que para otros funcionarios como directores ejecutivos o coordinadores, “podrían ser menos, tal vez 5 años”.

“Hay muchos riesgos porque podrían poner información al servicio de un partido, además de la utilización del Instituto para darse a conocer, recuerda que recientemente descubrimos que Lorenzo Córdova lanzó encuestas para saber si la ciudadanía lo conocía o no, como si fuera un candidato, eso solo lo hacen cuando tienes aspiraciones políticas”, afirmó.

30 propuestas de reformas

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que la bancada de Morena tiene en comisiones 30 propuestas de reformas a leyes secundarias en materia electoral, que están siendo analizadas para integrarse al llamado Plan B.

Mediante la modificación a seis leyes, se propone quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas; sustituir la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales y reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un proceso ordinario, entre otras cosas.

García Almaguer explicó que, llegado el momento, el Plan B se integrará de tres grandes rubros.

“Va hacer una mezcla entre las propuestas que ya tenemos en comisiones, lo que nos envíe el Presidente, y lo que podamos convertir de las reformas constitucionales y traducirlas a legales como lo es voto electrónico acciones afirmativas y compactar estructuras del INE”, puntualizó.

Pese a ello, el diputado federal llamó a los opositores a no llegar al Plan B y apoyar la propuesta constitucional que comenzará a circular este miércoles.

“Son propuestas que tienen un amplio respaldo. Por ejemplo, la reducción de presupuesto a partidos tiene 93% de apoyo y la reducción de diputados tiene 87% de apoyo, ¿Porque van a votar en contra de dos propuestas que tienen tanto consenso entre la ciudadanía? Tenemos una democracia excesivamente costosa”, denunció.

Finalmente, Hamlet García aseguró que quienes voten en contra de la propuesta constitucional “serán traidores a la democracia”.

“Lo que no quieren es dejar sus millones. Para 2023 el PAN se va a llevar 1,100 millones, el PRI 1080, MC 580, el PRD con el 3% de. votación le van a dar 424 millones, pues obviamente van a votar en contra de la reducción de presupuesto a partidos porque están cuidando sus partidas multimillonarias, lo que se está jugando la oposición son 3 mil millones de pesos federales nada más”, concluyó.

Con información de Enrique Gómez



