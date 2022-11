Tras el debate por la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha polarizado a los partidos políticos y ha llegado a convocar a una marcha este domingo 13 de noviembre, la controversia crece y este miércoles en "Con los de Casa" el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona, el diputado vicecoordinador de la bancada del PAN, Jorge Triana Tena, y Mario Llergo, representante de Morena ante el INE, opinaron al respecto.

En una nueva emisión, el colaborador de esta casa editorial, Juan Pablo Becerra-Acosta, moderados por el editor de la sección Nación de EL UNIVERSAL, Horacio Jiménez, conversaron sobre el tema: "¿Vive el INE su peor crisis?".

Mario Llergo, quién no pudo estar presente por cuestiones de agenda, grabó su opinión y mencionó que en los resultados de la encuesta realizada por el INE reflejaron la falsa narrativa de que el presidente de la República quiere "echar por la borda" el discurso al instituto.

El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que el contenido de las preguntas de la encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo errores en la concepción de la encuesta y que se preguntaron cosas que no deberían.

"El contenido de las preguntas fue una pifia, ya que una mayoría no tiene porqué definir lo que piense la minoría", refirió el consejero electoral.

El colaborador de esta casa editorial, Juan Pablo Becerra-Acosta, mencionó sobre la encuesta que presentó este miércoles Morena, que dio a conocer Mario Delgado, que el INE es la institución que tiene el apoyo absoluto de los mexicanos.

"El INE tiene un respaldo sólido de los mexicanos y eso es lo que hay qué subrayar", sostuvo.

Refirió que las preguntas de sendas encuestas están mal planteadas y "es una trampa hacer una encuesta así".

Por su parte, Jorge Triana opinó que no se trata de estar en contra o a favor de la reforma electoral, sino de plantear qué es lo que se puede cambiar sin afectar los procesos electorales venideros y reiteró que no existe una alianza entre partidos para aprobar dicho proyecto.

"El dilema no va a ser si estás a favor o en contra, no hay una línea de discusión, al menos por parte de mi partido [...] Lo que sí hay son tres mesas de trabajo para analizar las 56 reforma emanadas por los partidos políticos".

Y señaló que "Querer modificar las reglas 18 meses antes de la salida del presidente es un despropósito de reforma".

A su vez, Juan Pablo Becerra cuestionó los dichos que integrantes de Morena hacen cuando mencionan que el INE es un organismo fraudulento, pues el instituto avaló la victoria de López Obrador para llegar a la presidencia "¿Entonces Morena llegó a la presidencia con ayuda fraudulenta del INE? Es absurdo", argumentó el colaborador de EL UNIVERSAL.

Espadas Ancona aclaró que no es partidario del término que exhime al INE de cualquier cambio.

"Yo no soy partidario de que al INE no se toca, yo creo que el INE no es prudente tocarlo hoy, en vísperas de la elección presidencial", señaló.

Y aseguró que el titular de la Segob, Adán Augusto López, miente cuando menciona la cantidad de dinero que cobran los consejeros electorales.

"El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, miente cuando afirma que los consejeros ganamos 350 mil pesos mensuales, yo no cobro ni la mitad de eso", aseguró Uuc-kib Espadas Ancona.

Respecto a los señalamientos del presidente López Obrador al llamar "clasistas, racistas e hipocritas a quienes asistirán a la marcha denominada "Al INE no se le toca", el diputado Triana Tena mencionó que "han sido cabus de batalla para poder desacreditar el trabajo del Instituto Nacional Electoral".

Al ser cuestionados sobre la posible presencia de consejeros del INE en la marcha programada para este domingo 13 de noviembre, Uuc-kib Espadas Ancona refirió que "en una manifestación de esta naturaleza no hay lugar a que los consejeros nos manifestemos". Mientras que el diputado Jorge Triana expresó que "es un error hacer un llamado a instituciones por parte de los partidos políticos".

Juan Pablo Becerra Acosta llamó a no caer en provocaciones, pues piensa que los consejeros no deberían asistir y recomendó "un poco de inteligencia".

