Con los de Casa: La estrategia contra el narco ¿apagar fuegos?

Luego de que el pasado martes, 12 de Julio, se suscitara una balacera en la zona de Topilejo de la alcaldía Tlalpan, en donde se detuvo a 10 supuestos integrantes de una célula perteneciente al Cártel de Sinaloa, este miércoles, en "Con los de Casa", Alejandro Hope, especialista en seguridad y David Fuentes, reportero de Metrópoli, opinaron sobre el narcotráfico en la Ciudad de México.

En una nueva emisión, columnistas debatieron sobre si la estrategia local y federal contra el crimen organizado está dando resultados o se trata solo de apagar un fuego tras otro.

De igual forma, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela, Héctor De Mauleón y Juan Pablo Becerra-Acosta, moderados por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, conversaron sobre el tema: La historia del narco en la CDMX.

"Me da la impresión, por las condiciones en que habitaban, más que el símil militar son un cuerpo expedicionario, que un ejército de ocupación. Me da la impresión de que estos grupos van y vienen de manera regular. A veces están en la ciudad, a veces no están", explicó Hope.

Asimismo, el analista señaló que "ha sido más activa la actual administración en desmantelar a grupos del crimen organizado en la CDMX".

El reportero David Fuentes dijo que "el crimen organizado ya lleva mucho tiempo asentado en la CDMX, hay reportes que hablan de la presencia activa hace 10 años. Ha habido presencia de 'La familia michoacana', el CJNG y ahora el Cartel de Sinaloa".

Por su parte, la politóloga Maite Azuela aseveró: "No es suficiente con que el gobierno salga a decir que si hay cárteles. No estoy segura de que estén tras ellos".

"Lo notorio con Miguel Mancera fue su discurso negativo de la existencia de cárteles en la capital", agregó.

En tanto, Héctor De Mauleón consideró que "lo que tenemos en la Ciudad de México es la mayor puerta de entrada de drogas que hay en el país, por el AICM. Tenemos una gran bodega como lo es la Central de Abastos. La presencia de los grupos en la ciudad es inocultable".

"La operación del narcotráfico en la capital ha existido siempre, cada colonia tiene su "narcotiendita"; lo de Topilejo no revela nada nuevo", añadió.

Así, el director de la Gaceta UNAM, Juan Pablo Becerra-Acosta cuestionó a las administraciones pasadas. "¿Cuántas veces negaron la presencia del crimen organizado en la ciudad? La venta de drogas, las autoridades nunca la pudieron controlar. No ha habido una estrategia para contener la droga".

"La venta de droga en la Ciudad de México es facilísima", sentenció.

Finalmente, el reportero Fuentes reveló: "La Ciudad de México tiene muchas facilidades para que se puedan establecer estructuras financieras del crimen organizado; hay informes que éstas, han encontrado nichos hasta en el sector inmobiliario".

