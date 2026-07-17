José Manuel Buendía es escultor de piezas de cerámica de alta temperatura. En su trabajo utiliza materiales locales del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y conocimientos y estética de origen oriental. “La cerámica es un testimonio de la historia de la humanidad”, señala. Considera que es imprescindible en el país porque “México tiene una tradición de cerámica muy importante y sigue vigente”.

Su formación comenzó en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y después en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

El artista plástico crea piezas con las que participa en exposiciones y concursos nacionales e internacionales. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Las piezas de cerámica son creadas a alta temperatura y se utilizan materiales locales del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Derivado del entusiasmo de los jóvenes por aprender sobre este arte, el escultor asegura que la cerámica está de moda. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

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