Comparte periodista Guillermo Ochoa que fue positivo a Covid

El periodista Guillermo Ochoa compartió en redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19, sin embargo, explicó que sus defensas "reaccionaron bien para combatir el virus".

En su cuenta de Twitter, relató que "llegó y pasó sin que me diera cuenta. Hablo del coronavirus". Tras una prueba rápida en el área de urgencias del Hospital Satélite, narró que resultó positivo.

"¿Cómo me contagié? No lo sé, vivo solo y no recibo visitas, las dos personas que me ayudan están bien. El hecho es que se confirma en los hechos, para mí, el valor de las pruebas. Debo seguirme cuidando y cuidar a los demás."

Quien fuera conductor durante los años 80 del matutino estrella de Televisa, "Hoy Mismo", y también conductor del noticiario "Panorama Informativo", reconoció que "no soy inmune, tampoco foco de contagio".

rcr