“Como está, INE es un peligro para la democracia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), del cual aseguró que “si sigue como está es un peligro para a democracia”, mientras que del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) afirmó que “está podrido”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que el organismo electoral es una mafia, por lo que hay que cambiarlo y reformarlo.

“Si el INE sigue como está, es un peligro para la democracia. Lo vimos en la elección pasada, cómo quitaron candidatos sin fundamento legal. Al candidato de Michoacán [Raúl Morón] lo quitaron porque supuestamente no comprobó 30 mil pesos o los comprobó a destiempo. No, no, no, es mafia, claro que eso hay que cambiarlo, quitarlo, hay que reformarlo.

“Se está buscando precisamente que se afiance la democracia, que se profundice en el hábito democrático, que no haya imposiciones, que no haya fraudes”, resaltó.

Además, el Mandatario federal acusó que el Inai “ya está podrido” y que nació como parapeto para simular que en México había transparencia.

Acusó que el instituto es un organismo del conservadurismo corrupto en México y pidió que ya no se piense que pueden salir cosas buenas de ahí.

“Ya eso está podrido, o sea, nació para ser un parapeto, para simular que hay transparencia en el país, o para eso lo crearon. Es un organismo del conservadurismo corrupto de México, ya no hay ni qué pensar que van a salir cosas buenas de ahí.

“Desde que nacieron con [Vicente] Fox lo primero que plantearon fue mantener en secreto tanto el fraude de Odebrecht, como la lista de todos los que recibieron apoyos en condonación de impuestos durante [el sexenio de] Fox y es el instituto de la transparencia”, dijo.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador agregó: “Por eso, si Kafka fuese mexicano, sería costumbrista. O sea, no nos estemos mortificando mucho por eso, lo que hay que buscar es seguir luchando porque estos no dejan de ser aparatos burocráticos”.

Celebra retiro de espectaculares

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio su visto bueno a que legisladores de Morena hayan decidido bajar los espectaculares que promocionan su imagen con miras a la elección presidencial de 2024.

“Yo creo que está bien, como lo mencioné, no fue una decisión en la que haya participado; ellos toman esta decisión, informan que lo hicieron y luego finalmente, toman la decisión de retirarlos. Y me parece bien para que se evite cualquier tema de acto anticipado o algún tema de división interna. Sobre todo, hay que cuidar la unidad”, acotó en conferencia.

Además, pronosticó que este año volverá a tener una gran cantidad de quejas ante el Instituto Nacional Electoral. “El tema es que estamos arriba de las encuestas y les afecta un poco a los adversarios”. Claudia Sheinbaum indicó que en 2022 recibió cada tercer día notificaciones del INE por quejas interpuestas de partidos políticos, por lo que refirió que este año no será la excepción.



Con información de Laura Arana