Comisión de Igualdad de Género en Senado pedirá a Mireles su renuncia

CDMX.- La Comisión de Igualdad de Género del Senado, solicitará mediante un punto de acuerdo que el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, renuncie a su cargo, por sus dichos hacia las mujeres.

El punto de acuerdo que surgió a propuesta de la senadora del PAN, Kenia López, fue votado por unanimidad en el órgano legislativo, aunque éste por decisión de las senadoras de Morena y de sus aliados, no incluyó solicitarle al Ejecutivo la destitución de Mireles, como sí ocurrió en la Cámara de Diputados, donde legisladoras del partido mayoritario estuvieron de acuerdo.

“Esta comisión necesita fijar una posición, lo ha hecho la comisión de la Cámara de Diputados, y este Senado no puede ser omiso y cerrar los ojos, no puede cerrar la sesión de la comisión de hoy sin decir públicamente que se solicita la destitución de José Manuel Mireles por incitar a la violencia contra las mujeres y vulnera los derechohabientes del ISSSTE.

No podemos venir a sesionar sin ocuparnos de este tema que es trascendente, entiende que no es una posición fácil, pero que encima de los partidos estamos para rechazar estas declaraciones”, expresó la panista.

La propuesta de la panista Kenia López, se hizo antes de que la presidenta Malú Micher (Morena), diera por concluido la sesión de la comisión de este jueves, y sin que se haya debatido el tema, pues pese a que la morenista calificó de “discriminatorias y misóginas” las declaraciones de Mireles, no avaló que se le solicitara al presidente Andrés Manuel López Obrador, destituirlo.

“Yo he dicho que no le acepto su disculpa, mejor que piense antes de abrir la boca, ya que permitir este agravio, normaliza la violencia contra las mujeres, y no aceptamos ese lenguaje vulgar, pero que sea el señor Mireles el que considere su posición y su postura, y que sea él el que presente su renuncia y no dejarle a otras personas su destitución”, afirmó la experredista.

El documento tampoco incluyó la propuesta de la senadora Alejandra León Gastélum (PT), de solicitarle a la Secretaría de la Función Pública (SFP), abrir una investigación para que determine si merece ser inhabilitado por su comportamiento como subdelegado del ISSSTE.

“Yo acompaño la propuesta de la senadora Kenia, pero sin pedirle la destitución al gobierno federal, porque más que pedirle la destitución, hay que decirle al señor Mireles que él tenga el valor y la voluntad de renunciar, mejor pidamos a la Función Pública que analice si merece ser inhabilitado”, dijo León Gastélum.

Finalmente, las legisladoras de Morena avalaron solamente solicitarle a Mireles Valverde renunciar a su cargo.