Colegio Williams. "Si mi hijo está muerto ¿por qué siguen con las clases?": denuncian familiares

Casi dos horas pasaron hasta que las autoridades del Colegio Williams notificaron a los padres de Abner Leonel que, el pequeño de seis años de edad, había fallecido durante su clase de natación, denunciaron sus padres Juan Leonardo y Marlene Selene.

En entrevista con medios, desde la Fiscalía de Investigación de la Coordinación Territorial de la alcaldía Magdalena Contreras, familiares del niño acusaron de negligencia a los profesores que presuntamente observaron el incidente pues la versión presentada por el colegio y la asentada en el acta de defunción, se contraponen.

Lorena, tía de Abner Leonel, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL, que en el comunicado emitido por la institución no se especifica la causa de la muerte de Abner, ni su identidad. Además, hasta el momento, ni el director, ni profesores, han ofrecido apoyo a la familia en la resolución del caso por lo que los acusan de encubrimiento.



“Si mi hijo está muerto ¿por qué siguen con las clases normales?, ¿por qué no les importa la vida de un niño? Si ellos no fueron los culpables, ¿por qué no hemos recibido apoyo?”, denunció entre lágrimas Juan Leonardo.

Esta tarde, familiares y compañeros de clases del pequeño, velarán su cuerpo en una capilla ubicada al sur de la Ciudad de México en espera de que la Fiscalía gire órdenes de aprehensión en contra de quien resulte responsable por el delito..

Lee también: Asfixia por sumersión: Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras certificó la muerte del niño Abner

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv