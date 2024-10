La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal de Combovir (nirmatrelvir 150 mg / ritonavir 100 mg) tabletas, fabricado por Bruck Pharma Private Limited, para el tratamiento de Covid-19.

Se detectó la venta del medicamento en plataformas digitales. Al no contar con registro sanitario en México, señaló la dependencia, no se puede garantizar su composición, pureza, seguridad, eficacia ni calidad. También se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo para la salud.

Por lo que la Cofepris recomendó a la población no adquirir Combovir tabletas con cualquier número de lote. También hizo un llamado a no consumir productos que no cuenten con registro sanitario o que estén etiquetados en idiomas distintos al español.

La Cofepris recomendó no comprar medicamentos a través de redes sociales, plataformas de venta y otros sitios en línea, principalmente aquellos que se oferten a precio menor que en el mercado, y los que requieren valoración, prescripción y supervisión médica, como los que están destinados a tratar COVID-19.

“En caso de contar con información sobre su posible comercialización, es necesario realizar la denuncia sanitaria correspondiente”, dijo en un comunicado oficial.

En caso de haber utilizado el medicamento y presentar cualquier síntoma, reacción adversa o malestar, se invita a la población a reportarlo. Cofepris invitó a distribuidores y titulares de puntos de venta a que adquieran productos únicamente de proveedores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, quienes deben contar con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y documentación que acredite la adquisición legal del producto.

