Cofece es dominada por monopolios para mantener y defender sus privilegios: AMLO

Al acusarla de que no es un organismo autónomo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es dominada por dueños de monopolios.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que la Cofece fue creada para mantener los privilegios a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, sobre empresas públicas, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Este instituto para la Competencia es para defender y mantener los privilegios de las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de las empresas públicas, en contra de Pemex, de la CFE, pero ahí no se puede avanzar; si el gobierno quiere dar el servicio de telefonía, no se puede.

“Nos dieron una concesión solo para atender a los pueblos en donde no hay internet, donde ya hay, no, en la ciudad, no, donde está el negocio, ahí no podemos. Si queremos tener un sistema de comunicación interno, para todo el gobierno también tendríamos que pedir permiso y es probable que nos nieguen el permiso. ¿Y son realmente autónomos? No, los dominan los que supuestamente iban a ser combatidos los dueños de los monopolios, que le llaman 'actores preponderantes', porque hasta cambiaron la terminología, usaban el eufemismo de 'preponderantes' en vez de monopolio”, dijo.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Lee también Pensión ISSSTE 2023: Recorren fecha del primer pago por día inhábil

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr