Cobijan a Monreal la mayoría de los senadores

Por lo menos 90 de 127 senadores “arroparon” al líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, a quien defendieron de los ataques y “guerra sucia” que emprendió contra él la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

En un pronunciamiento firmado por al menos 40 senadores de Morena, 13 del PAN, 12 del PRI, 12 de Movimiento Ciudadano, cinco del PVEM, tres del PRD y cuatro del grupo plural expresaron su “más enérgico” rechazo a las agresiones de la morenista Sansores en contra de Monreal Ávila.

“No aceptamos agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la República que representamos a la pluralidad de la nación”, señala el desplegado.

“Repudiamos tanto los métodos como los dichos de la gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine campañas de descalificación en contra de una persona y que viole un amparo sin ningún escrúpulo con tal de continuar en su empeño de difundir falsedades y agresiones calumniosas, entre otras conductas injustificables e ilegales”, expresaron los senadores en el escrito.

Además, manifestaron su solidaridad con Ricardo Monreal ante “un gobierno que utiliza de manera sistemática, ilegal e impune recursos públicos para fines de persecución y acoso”.

Al agradecer el apoyo de los senadores de distintas fracciones legislativas, el líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta afirmó que ese respaldo es muestra de la autonomía e independencia con la que ejerce el Senado de la República.

“Siempre he pugnado, so-ñado, luchado por un Poder Legislativo independiente. Al país le conviene, porque la existencia de un contrapeso real, la existencia del equilibrio de poderes, la existencia de la autonomía de los mismos ayuda a construir mejores sociedades, que se respeten los derechos y las libertades y que no se cometan excesos en nuestra sociedad”, expresó en un video en redes sociales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que el apoyo de 90 de los 127 senadores lo compromete mucho más a ser plural, incluyente y respetuoso de todos.

“Creo en el derecho, en la ley, que debemos respetar la Constitución y la norma jurídica, y también creo en la conciliación del país. No más rencor, no más odio: conciliación para que este país sea mejor, más justo, más próspero, más democrático”, enfatizó. A sus simpatizantes les pidió seguir confiando en él, pues dijo que “aunque lleguen más ataques, no vamos a cambiar. Por eso, confía. ¡Ánimo!”.

Los senadores que suscribieron el pronunciamiento son, de Morena: Nancy Sánchez, Adolfo Gómez, Jaime Bonilla, Félix Salgado, María Merced González, Rosa Elena Jiménez, Martha Lucía Micher, Rocío Abreu, Ricardo Velázquez, Bertha Caraveo, Raúl Angulo, Verónica Camino, Delfina Gómez, Lucy Meza, José Ramón Enríquez, Marybel Villegas, Cecilia Sánchez, Gricelda Valencia, Cristóbal Arias, Soledad Luévano, Claudia Balderas, Nestora Salgado, Rafael Espino, Guadalupe Covarrubias, Blanca Piña, Olga Sánchez Cordero, Eduardo Ramírez, Eli Cervantes, Alejandro Armenta, Raúl Paz, Lucía Trasviña, Armando Guadiana, Susana Harp, Casimiro Méndez, Antonia Cárdenas, Nabor Rojas, Eva Galaz y Sergio Pérez, entre otros.

Por el PAN: Josefina Vázquez Mota, Indira Rosales, Minerva Hernández, Roberto Moya, Kenia López, Alfredo Botello, Guadalupe Saldaña, Nadia Navarro, Erandi Bermúdez, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Alejandra Reynoso y Juan Antonio Martín del Campo. Por el PRI: Sylvana Beltrones, Nuvia Mayorga, Verónica Martínez, Mario Zamora, Miguel Ángel Osorio, Manuel Añorve, Eruviel Ávila, Ángel García, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Aceves del Olmo, además de los 12 senadores de Movimiento Ciudadano y tres del Partido Verde.



Con información de Luis Carlos Rodríguez