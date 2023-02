CNDH le responde al Inai y asegura que todos los días se trabaja para proteger a periodistas

Al asegurar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, el organismo aseguró que todos los días del año en la defensa de quienes ejercen la libertad de expresión y garantizan al pueblo el derecho de acceso a la información.

Este jueves, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Comisión debe dar a conocer el número de ataques a medios informativos registrados en su base de datos, del 1 de enero al 6 de octubre de 2022.

En un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra dijo que como se señaló en el Diagnóstico sobre los alcances y retos del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hay que ser meticulosos al informar cifras sobre agresiones contra periodistas.

“Al analizar los informes públicos elaborados por observatorios y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, se encuentra que se habla de continuo de ‘limitaciones’ a la libertad de expresión en México pero que no han desarrollado criterios para medir ésta, ni mapas de agresiones que permitan identificar sus causas, y tampoco esquemas de recomendaciones que ayuden no sólo a explicar la violencia en perjuicio de personas que ejercen la libertad de expresión, sino a entenderla y por ende, a prevenirla.

“Simplemente se suman números de manera sesgada, incluso a veces para aparentar escenarios muy convenientes a la narrativa de ciertas facciones o grupos políticos”, expresó..

Señaló que llama la atención el comunicado del Inai, porque la respuesta a la resolución emitida por el pleno del Inai aún está en tiempo de ser emitida, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, en este caso, vence el próximo martes 14 de febrero.

“Es importante que el Inai recuerde las atribuciones de esta Comisión Nacional que, de acuerdo con el artículo 102, apartado B de nuestra Carta Magna, conoce de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen derechos humanos”, señaló el órgano.

Explicó que su competencia no es generar solamente numeralias, sino conocer de las quejas por violaciones a derechos humanos que se integran en el sistema nacional de alerta, el cual puede ser consultado abiertamente en su página institucional.

“Incluso, ahora mismo estamos ampliando la información que integra este Sistema y los procedimientos internos para que esa información sirva a la autoridad para prevenir situaciones de riesgo y actuar en consecuencia”, añadió.

Precisó también que los datos sobre expedientes se encuentran albergados en el Sistema de Gestión, en el que se registran quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

